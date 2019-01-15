Her Köşesini İhya Etti!

DSİ Genel Müdürlüğü olarak özellikle son 16 yılda devasa büyüklükte baraj, gölet, sulama tesisi, içmesuyu ve arıtma tesisi, atıksu arıtma tesislerini, hidroelektrik santralleri inşa ederek ve dereleri ısalah ederek bununla birlikte sosyal yaşam alanları oluşturarak vatandaşların istifadesine sunduklarının altını çizen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın "

2003-2018 döneminde toplam 156,48 Milyar TL yatırım yaptık.Bu dönemde 563 adet baraj, 547 HES, 303 adet gölet, 1.332 sulama tesisi, 207 adet toplulaştırma, 236 içmesuyu tesisi, 17 atıksu tesisi, 4.782 taşkın koruma tesisi, 44 hayvan içmesuyu göleti olmak üzere toplam 8.031 tesisi Aziz milletimizin hizmete sunduk" dedi.

'Hedef 2019 Yılında Sulanan Alanların 6, 64 Milyona Çıkarılması'

2002 yılında 4,8 milyon hektar olan sulanan alanı orta vadeli planda imkanlar doğrultusunda 2019 yılında 6,64 milyon hektara çıkarılmasının hedeflendiğini açıklayan Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgesel kalkınma projelerinden Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında sulama projeleri çalışmalarına devam edilmektedir. GAP, DAP ve KOP projeleri tamamlandığında sulamada 6,6 milyar dolar, enerjide 4,9 milyar dolar, içme suyunda 615 milyon dolar olmak üzere; milli ekonomiye yıllık toplam 12 milyar dolar katkı sağlayacaktır"

''Şehirlerimizin İçmesuyu Sorununu Ortadan Kaldırıyoruz'

81 İl İçme Suyu Eylem Planı"nı hazırladıklarını ve bu plan çerçevesinde şehirlerin 2040-2050-2071 yıllarına kadar olan içme suyu meselesini çözüme kavuşturduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Aydın, 'İçmesuyu Temin Çalışmaları kapsamında; Türkiye genelinde 2018 Ekim ayı itibariyle işletmeye alınan 236 adet içme suyu tesisi ile yaklaşık 46 Milyon kişiye ilave içme suyu sağlanmıştır. Bununla birlikte Ayrıca asrın projesi olan KKTC Su Temin Projesi başta olmak üzere büyük su ve baraj projesini tamamlayarak kullanıma açtık" diye konuştu.

'Kendi Sınıfında Dünyanın En Yüksek Barajlarını Yapıyoruz'

Büyük Su İşleri kapsamında bulunan ülkemizin vizyon projelerinde çalışmaların devam ettiğini de belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın sayılı büyük barajlarından olan Ermenek ve Deriner Barajlarını tamamladık. Şimdi yeni rekorların altına imza atıyoruz. Tamamlandığında 275 Metre yüksekliği ile Dünyanın en yüksek 3. Barajı olacak olan Yusufeli Barajı İnşaatı hızla devam etmektedir.

Diğer yandan Ankara İçmesuyu Projesi Gerede Sistemi" kapsamında yürütülen Gerede Tünelinde kazı çalışmaları ise tamamlandı. Türkiye'nin en uzun tüneli olan Gerede Tünelinin uzunluğu 31 bin 592 metre olup 4,5 metre çapındadır. Yıllık 226 milyon metreküp su sağlanacak projeyle 2050 yılına kadar Ankara'nın su ihtiyacı giderilecektir. Bolu-Gerede'deki Ulusu Çayı'ndan alınan sular tünel vasıtasıyla Çamlıdere Barajı'na iletilecek olup projeyle 3 milyon kişinin içmesuyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır"

Yusufeli Barajında Gövde Dolgu Çalışmaları Devam Etmektedir

Türkiye'nin en yüksek barajı olma ünvanını eline alacak olan Yusufeli Barajı'nda gövde dolgu çalışmalarının ise devam ettiğini vurgulayan Aydın "Baraj çift eğrilikli beton kemer baraj tipinde olup 275 metre yüksekliği ile kendi sınıfında dünyanın en yüksek 3. barajıdır. Tesisin kurulu gücü 558 MW olup yıllık elektrik üretimi 1.888 GWh'dır. Projenin tamamlanması ile milli ekonomiye yıllık 600 milyon TL katkı sağlayacaktır. Baraj inşaatında gövde beton imalatı devam etmekte olup dolgu 60 metre yüksekliğe ulaşmıştır" açıklamasını yaptı.

Silvan Projesinde Çalışmalar Devam Ediyor

Silvan Projesi'nde çalışmaların devam ettiğini belirten Aydın "Yüzyılın refah projesi Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP'ın) en önemli bileşeni olan Silvan Projesi 8 adet depolama tesisinden ve sulama tesislerinden oluşmaktadır. 6,3 Milyar TL'ye mal olacak proje tamamlandığında 2 milyon 350 bin dekar tarım alanı sulamaya açılacaktır. Proje kapsamındaki Silvan Barajı tamamlandığında Dicle Nehri üzerindeki en büyük sulama maksatlı baraj olacaktır.160 MW kurulu güç ile yılda 88/681 milyon kWh enerji üretilecektir. Ekonomiye yılda 1 milyar TL katkı sağlanacaktır.Silvan Barajı inşaatında Gövde dolgusunun %52'si tamamlanmış olup Baraj inşaatında genel fiziki gerçekleşme seviyesi ise %56'ya ulaşmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Ilısu Barajında Sona Gelindi

Dicle Havzası'nda inşaatı devam eden Ilısı Barajı'nda sona gelindiğini ifade eden DSİ Genel Müdürü Aydın "Dolgu hacmi bakımından Türkiye'nin 2. Büyük barajı olacak Ilısu Barajı ve HES Projesi, Dicle Nehri üzerinde yer alan en büyük proje olmasının yanında 1200 MW kurulu gücü ile de ülkemizin en büyük 4. Hidroelektrik santralidir.Ilısu Barajı ve HES, ürettiği enerji ile ülke ekonomisine yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacaktır" dedi

DSİ Genel Müdürü Mevlüt AYDIN, 'Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 'dedi.