"Her Kurban Lösemili Çocuklara Bir Can Olacak" - Son Dakika

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Lösemi hastası çocuk ve ailelerinin et desteğinden yararlanabilmeleri amacıyla her sene olduğu gibi bu senede ülke genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Lösemili Çocuklar Vakfı İç Anadolu Bölgesi Sosyal Hizmetler Sorumlusu Nilay Hırlakoğlu ve vakfın bölge halkla ilişkiler sorumlusu Deniz Görmez, Vali Mehmet Alpaslan Işık'ı makamında ziyaret ederek Konya- Karaman ve Aksaray illerinde gerçekleştirecekleri faaliyetlerin yanı sıra vakfın 81 il genelinde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kurulduğu günden bu yana verdikleri hizmetlerle Lösemi ve kanser tedavisi gören çocuk ve yetişkin hastalara umut olmayı sürdüren LÖSEV vakfının bugüne kadar çok önemli proje ve çalışmalara imza attığını söyleyen İç Anadolu Bölgesi Sosyal Hizmetler Sorumlusu Hırlakoğlu; "Her kurban lösemili çocuklara bir candır" anlayışıyla halkımızın yapacağı kurban bağışlarının lösemi hastası çocuklarımızın geleceğe daha güzel ve umutla bakabilmelerine imkan sağlayacağını söyledi. LÖSEV Vakfı olarak yaptıkları çalışmalarla bugüne kadar Türkiye genelinde lösemili ve kanser hastalarına ayni, nakdi ve sosyal desteklerini sürdürdüklerini ifade eden Bölge sorumlusu Hırlakoğlu, "Bir tuğlada siz koyar mısınız" sloganı çerçevesinde lösemili ve kanserli çocuklarımızın yanı sıra yetişkin kanser hastalarımıza da LÖSANTE hastanemizde ücretsiz tedavi ile birlikte maddi ve manevi destek veriyoruz dedi. Ziyarette konunun hassasiyetine ve önemine değinerek kurban bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızın https://www. losev. org. tr adresinden bağışlarını gerçekleştirebileceklerini söylen Hırlakoğlu, "Her kurban lösemili çocuklara bir candır" anlayışıyla "Bir tuğla da siz koyar mısınız ? " diyerek halkımızı bu anlamlı bağışa destek vermelerini bekliyoruz dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek halkımızın vakfın bu doğrultuda yaptığı çalışmalara hassasiyetle yaklaşarak bu konuda gereken desteği vereceklerine olan inancını belirten Vali Işık, kurban bağışlarının lösemili çocuklara ve ailelerine ulaştırılmasıyla birlikte bu hastalıkla mücadele eden çocuklarımıza umut olacağını ifade ederek LÖSEV tarafından yürütülen bu anlamlı çalışmanın hedefine ve amacına ulaşması temennisiyle konuklarına teşekkür ederek çalışmalarına başarılar diledi. "Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na kayıtlı olan ailelerin yüzde 87'si de asgari ücret ve altında gelire sahip olan ve kırmızı eti buzdolaplarına koymakta zorlanan ailelerden oluşuyor. Kanser hastası yetişkinlerde ekonomik yoksunluğun çok daha kritik seviyede olduğunu tespit eden LÖSEV, Kurban Bayramı döneminde aldığı vekaleten kurban bağışları ve yıl içinde yapılan adak bağışlarından sağlanan et ve et ürünlerini 81 bin haneye ulaştırmayı hedefliyor. "