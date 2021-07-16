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'HER KURBAN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA CAN' - Son Dakika

'HER KURBAN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA CAN'

16 Temmuz 2021 Cuma 12:03
'HER KURBAN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA CAN', System.String[]

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Antalya Şubesi İl Koordinatör Yardımcısı Özlem Uğurel, Kurban Bayramında LÖSEV'e bağış yapılması çağrısında bulundu.

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Antalya Şubesi İl Koordinatör Yardımcısı Özlem Uğurel, Kurban Bayramında LÖSEV'e bağış yapılması çağrısında bulundu. Bu yıl kurban bedelinin 1450 TL olarak belirlendiğini açıklayan Uğurel, bağışların yıl boyunca lösemili çocuklara ve kanser hastalarına ulaştığını söyledi. Uğurel, "Her kurban lösemili çocuklara can" dedi.

Kayıtlı lösemi ve kanser hastaları ile imkanları kısıtlı ailelere 1998 yılından bu yana destek veren LÖSEV, Kurban Bayramında bağış yapılması için çağrıda bulundu. Bağış kampanyası hakkında bilgi veren LÖSEV Antalya Şubesi İl Koordinatör Yardımcısı Özlem Uğurel, dini vecibeler dahilinde kesilen kurbanlık bağışların yıl boyu lösemili çocuklara ve kanser hastalarına et ve et ürünleri olarak dağıtıldığını anlattı. Kurban bedelinin 1450 TL olduğunu belirten Uğurel, LÖSEV'e her bankadan bağış yapılabileceğini söyledi.

FARKINDALIK YARATMAK İÇİN SAHADALAR

LÖSEV olarak kayıtlı aileleriyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanında yer alan aileler için Kurban Bayramı kampanyaları yürüttüklerini anlatan Özlem Uğurel, "Kurban döneminde Kurban Bayramı ve bağışları LÖSEV için çok önemli. Hastalarımıza et dağıtımını desteklemek anlamında çok önemli. Bu dönemde yoğun bir şekilde kamuoyunu bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak için saha çalışmalarımız gerçekleşiyor" dedi.

12 AY KIRMIZI ET DAĞITIM

LÖSEV'in 2006 yılından beri kurban kesimi gerçekleştirdiğini aktaran Özlem Uğurel, kayıtlı kanser ve lösemi gören hastaların iyileşme sürecinde sağlıklı beslenebilmesi için protein almalarının çok önemli olduğunu vurguladı. Uğurel, "LÖSEV vekaleten kurban kesimleriyle hastaların protein ihtiyacını karşılamak amacıyla yoğun bir çaba içerisinde. Hijyenik et entegre merkezlerinde gerçekleştirilen, tamamen dini vecibelere uygun olarak veteriner hekim klinik kontrol ve LÖSEV yetkilisi huzurunda vekaleten kesim yapıyoruz. Kurban bağışı altında nakdi bağışlar da kabul ediyoruz. Bunları hastaların ücretsiz tedavileri başta olmak üzere kurban bağışı kabul ediyoruz. Kurban kesimlerini gerçekleştirdiğimizde etleri dinlendirip bayram içerisinde hastalarımıza ulaştırıyoruz. Kalan kısmını et entegre merkezlerinde emanete bırakarak yıl içerisinde yılın 12 ayı taze kırmızı eti hastalarımıza dağıtıyoruz" diye konuştu.

HİSSE BEDELİ 1450 TL

Kurban hisse bedelinin 1450 TL olduğunu belirten Özlem Uğurel, bütün ulusal banka şubeleri, internet bankacılığı uygulamaları, PTT şubelerinden, losev.org web sayfasından, yurtdışı banka hesaplarından havale şeklinde bağışların gerçekleştirilebildiğini anlattı. Uğurel, "Her kurban lösemili çocuklara can" dedi.

'HER KURBAN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA CAN'
'HER KURBAN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA CAN'
'HER KURBAN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA CAN'
'HER KURBAN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA CAN'

Türk Lirası, Antalya, Kurban, LÖSEV, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'HER KURBAN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA CAN' - Son Dakika


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