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Her kuşak fast-food'a ilgi duyuyor ama menülerde ayrışıyor - Son Dakika

Her kuşak fast-food'a ilgi duyuyor ama menülerde ayrışıyor

27.07.2021 14:19
Her kuşak fast-food'a ilgi duyuyor ama menülerde ayrışıyor, System.String[]

Araştırma şirketi Areda Survey'in kuşakların fast food tercihlerine ilişkin yaptığı araştırmada, fast food markasını tercih etmede kuşaklar arası farklar olduğu kaydedildi.

Araştırma şirketi Areda Survey'in kuşakların fast food tercihlerine ilişkin yaptığı araştırmada, fast food markasını tercih etmede kuşaklar arası farklar olduğu kaydedildi. Araştırmada fiyat, promosyon, porsiyon, müşteri ilişkileri ve ürünün lezzeti gibi parametrelerin de kuşakların tercihini etkilediği belirtildi.

2-7 Haziran tarihleri arasında yapılan araştırma, Bilgisayar Destekli Web Anketi (CAWI) yöntemiyle gerçekleşti. Türkiye genelini temsil eden NUTS-2 istatistiksel bölgeleme sistemine göre seçilmiş 26 ilde cinsiyet, yaş, eğitim ve SES (Sosyo-Ekonomik Statü) grupları dikkate alınarak yapılan araştırmaya toplam bin 64 kişi katıldı.

"X-Y-Z KUŞAKLARININ MARKA TERCİHLERİNDE BARİZ AYRIŞIYOR"

Fast-food markasını tercih ederken kuşaklar pek çok faktörün etkisinde karar vermek durumunda kalabiliyorlar. Yiyeceklerin lezzeti, servis hızı, fiyatların uygunluğu, porsiyonların doyuruculuğu, ürün/menü çeşitliliği, müşteri ilişkileri, markanın/restoranın bilinirliği, promosyon/indirimler, mekanın iç/dış dizaynı (aydınlatma, oturma düzeni, dekorasyon vb.), tanıtım/reklam, hediyeler (kupon, oyuncak,) gibi faktörlerin tercih aşamasında belirleyici olduğu kaydedildi. Araştırmaya göre, Z, Y ve X lezzeti, Baby Boomers ise porsiyonların doyuruculuğunu göz önünde bulunduruyor. İkinci sırada Z için porsiyonların doyuruculuğu, Y ve X için servis hızı, Baby Boomers için ise lezzet geliyor. Üçüncü sırada ise Z servis hızına, Y porsiyonların doyurucu olmasına, X ürün/menü çeşitliliğine, Baby Boomers ise servis hızına önem veriyor.

"KUŞAKLAR BEĞENİ VE GÜVEN ARAYIŞINDA"

Yapılan araştırmaya göre, Z kuşağı ve Baby Boomers'ın davranışsal olarak sunulan ürünlerin lezzetinden duydukları memnuniyeti öne çıkarıyor. Yüzde 83,9 ile Z kuşağında daha baskın olan bu davranış yüzde 66,1 ile Baby Boomer kuşağında da kendini gösteriyor. Araştırmada, Y ve X kuşaklarının marka beğenisi, güven ve sadakat davranışları ve markaya duyulan güven bir adım öne çıkıyor. Y kuşağı yüzde 51,5 ile X kuşağı ise yüzde  59,6 ile güven arayışını sürdürüyor.

"Z'YE KOLA BABY BOOMERS'A AYRAN"

Fast food tüketimin tamamlayıcı unsurlarından biri olan içecek tercihlerinde de kuşaklar arası far olduğu araştırmada yer aldı. Z kuşağı yüzde 69,2 ile kolayı tercih ederken, Baby Boomers 55,6 ile tercihini ayrandan yana kullanabiliyor. Y kuşağı ise yüzde 49,3 ile kolayı tercih ederken, X kuşağı yüzde 53,3 ile ayranı tercih ediyor.

"KUŞAKLARIN FAVORİSİ PATATES KIZARTMASI"

Kuşakların yan ürünler için yapmış oldukları tercihler de kuşakların farklılıklarını yansıtıyor. Fast food da ortak noktalarının en baskın unsurunun patates kızartması olduğu öne çıkıyor.

"Z KUŞAĞI ARKADAŞLARIYLA BU DENEYİMİ YAŞIYOR"

Araştırmaya göre, kuşakların farklı lezzetleri tatma, farklı ortamları teneffüs etme davranışları da birbirinden ayrışıyor. Bu sosyal aktiviyeyi Z kuşağı 45,6 ile arkadaşları ile gerçekleştirirken, Y kuşağı 58,8, X kuşağı 44,7, Baby Boomers ise 41,8 ile ailesi ile bu deneyimi yaşıyor.

"KUŞAKLAR MENÜCÜ"

Yapılan araştırmada kuşaklar fast food tercihini menüden yana kullanıyor. Z kuşağı yüzde 69,5, Y kuşağı yüzde 47,2 X kuşağı yüzde  41,8, Baby Boomers ise yüzde 29,3 ile fast food tercihinde menüden yana kullanıyor.


Her kuşak fast-food'a ilgi duyuyor ama menülerde ayrışıyor
Her kuşak fast-food'a ilgi duyuyor ama menülerde ayrışıyor
Her kuşak fast-food'a ilgi duyuyor ama menülerde ayrışıyor
Her kuşak fast-food'a ilgi duyuyor ama menülerde ayrışıyor
Her kuşak fast-food'a ilgi duyuyor ama menülerde ayrışıyor

Bilgisayar, Türkiye, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Her kuşak fast-food'a ilgi duyuyor ama menülerde ayrışıyor - Son Dakika


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