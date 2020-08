"Her lunaparkta bir mühendis ve teknisyen bulunmalı" - Son Dakika

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, geçen hafta yaşanan lunapark kazası, oyun parklarındaki gizli tehlikeleri gündeme getirdi. Uzmanlar, ölüm ve yaralanmalara neden olan lunapark kazaların büyük kısmının denetim eksikliğinden kaynaklandığını belirtirken, her lunaparkta bir mühendis ve teknisyen bulunması gerektiğini kaydetti.

Gaziemir ilçesinde, geçen hafta meydana gelen kazada 3 kişinin yaralanmasının ardından eğlence parklarındaki gizli tehlike yeniden gündeme geldi. DHA ekibi, eğlenceyi kabusa çeviren kazaların önlenmesi için yapılan denetimleri yerinde izledi. Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekiplerinin yaptığı denetime katılan Makine Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şube Başkanı İbrahim Tataroğlu, oyun parklarındaki cihazların yılda bir kez değil her gün kontrolden geçirilmesi gerektiğini, her lunaparkta birer mühendis ve teknisyen bulunması gerektiğini söyledi.

"CİHAZLAR ÖNCE BOŞ ÇALIŞTIRILMALI"Her lunaparkta bir mühendis ve teknisyen olması gerektiğini belirten Makine Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şube Başkanı İbrahim Tataroğlu, "Sezon başlamadan önce lunaparkların periyodik kontrolleri yapılması gerekiyor. Bu kontrolleri ise, işletmelerde bulunan makine mühendisi ve teknisyen gerçekleştiriyor. İşletmelerde bulunan cihazların kimi günlük kimi ise aylık kontrollerden geçmesi gerekiyor. Yetkililerin dikkat etmesi gerek önemli hususlardan biri de ise lunapark işletmelerinde mühendis ve teknisyenin bulunup bulunmadığı ve kontrollerin düzenli olarak yapılıp yapılmadığı. Oyun merkezlerindeki cihazlar periyodik kontrollerden geçip uygunluk alsa bile her gün boş şekilde çalıştırılıp tekrar tekrar kontrol edilmesi gerekiyor. Tespit edilen eksiklik varsa mühendis ve teknisyen tarafından düzeltilmesi gerekiyor" dedi."CİHAZLAR TAHRİBATSIZ MUAYENEDEN GEÇMESİ GEREKİYOR"'Bir halatın ömrü ne kadar sıkılıkla kullanıldığına bağlıdır' diyen Tataroğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Lunaparklarda yaşanan kazaları önlemek için yapılması gerekenleri şu şeklide sıralayabilirim. Birincisi, periyodik kontrollerin ve bakımların yapılması, ikincisi, her işetmede bir mühendis ve teknisyenin sürekli çalıştırılması, üçüncüsü ise işetmelerdeki kamusal denetimlerin zamanı geldiğinde yapılıyor olması. Aynı zamanda unutmayalım ki, her makinenin bir kullanım ömrü vardır. Bu kullanım ömrünün takip edilebilmesi içinde periyodik kontroller yapılması gerekir. Örneğin, halatların kontrolleri uzmanlık gerektiren bir konu ve bu çerçevede yapılması gerekir. Bir halatın ömrü ne kadar sıkılıkla kullanıldığına bağlıdır. Bu yüzden cihazlar tahribatsız muayeneden geçmesi gerekir.""LUNAPARKA GELEN VATANDAŞLAR CİHAZLARIN ETİKETLERİNİ KONTROL ETMELİ"Tataroğlu, "Lunaparka gelen vatandaşlar cihazların etiketlerini kontrol etmeli. ve cihazlara binecek kişilerin yaşı, boyu ve diğer kriterleri cihaza binmeye uygun olmalı. Kriterlere uygun değilse cihazlara asla binmemeli. Aynı zamanda ekipman kullanımından önce emniyet kemeri kontrollü yapılması gerekir" dedi."LUNAPARK DENETİMİNDE BELEDİYELERE ÇOK İŞ DÜŞÜYOR"

Denetimlerin belediye ekipleri tarafından sık sık yapılması gerektiğini söyleyen Tataroğlu, "Lunaparkların denetimi hususunda belediyelere de çok iş düşüyor. Ekipler tarafından denetimler sık sık yapılması gerekiyor. Bir de ilçelerde, yaylalarda gezici lunaparklar var. Bu gezici lunaparkların ise, her kurulumdan sonra mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor" diye konuştu.