Her Maç Bizim İçin Final"

Çaykur Rizespor'un yeni transferlerinden Prejuce Nakoulma, kendileri için artık her maçın final niteliğinde olduğunu vurgulayarak, "Sadece iki maç kazandık. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Henüz elimize geçen bir şey yok." dedi.



Burkina Fasolu forvet, Spor Toto Süper Lig'de 3 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına yönelik gerçekleştirilen idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, çok uzun bir aranın ardından Türkiye'ye dönmek ve iyi başlangıç yapmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.



Kendini henüz tam olarak hazır hissetmediğini ifade eden Nakoulma, "Bireysel antrenörlerim ile çalışma fırsatı bulmuştum. Her ne kadar maç oynamasam da çok çalıştım. Rize'ye çok çabuk uyum sağladım çünkü çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Çok iyi bir oyuncu grubumuz var. Arkadaşlarım performansımın yükselmesine yardımcı oluyor. Her şey çok iyi gidiyor." diye konuştu.



Nakoulma, hafta sonu ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren zor bir maça çıkacaklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Her maç bizim için final. Erzurumspor maçı da çok değerli bir final. Sadece iki maç kazandık. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Henüz elimize geçen bir şey yok. Erzurumspor maçına çok iyi hazırlanıyoruz. Çok iyi bir hocaya sahibiz. Bizi çok iyi motive ediyor. Onun da vereceği kararlarla herkesin elinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum."



Takımı ligde tutmanın önemine vurgu yapan Nakoulma, "Bu yolda herkes saha içerisinde veya saha kenarında takıma katkı yapma çabasında. Çok iyi bir taraftarımız var. Kasımpaşa'da ve Rize'de bize destek oldular. Erzurum'da da ve lig genelinde sürekli yanımızda olmalarını istiyoruz. Taraftarın takıma nasıl katkı sağladığını biliyoruz ve onlar da bunu farkında." ifadelerini kullandı.

