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"Her maç final değerinde"

35 dakika önce

A Milli Kadın Voleybol Takımı pasör çaprazlarından Meryem Boz, 23 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde Ankara'da yapılacak Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda her maçın final niteliğinde olduğuna dikkati çekti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı pasör çaprazlarından Meryem Boz, 23 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde Ankara'da yapılacak Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda her maçın final niteliğinde olduğuna dikkati çekti.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na ilişkin görüşlerine yer verilen Meryem, "Milli formayı giymek, bu bayrağı taşımak benim için çok değerli ve gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin organizasyona ev sahipliği yapmasının avantajına ilişkin "Türkiye'nin arkamızda olması, tribünlerin desteği bizim için çok önemli." ifadesini kullanan Meryem, "Avrupa Şampiyonası'nda grubumuzdaki takımlar, voleybolu iyi bilen ve voleybolu iyi oynayan takımlar. Bu yüzden her maç bizim için final değerinde bir maç olacak." şeklinde görüş belirtti.
Meryem, milli takım seyircisine de "Sahada elimizden geleni yapacağız. Lütfen siz de tribünleri boş bırakmayın ve bizi her zaman destekleyin." mesajını verdi.
Avrupa, Meryem, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:54 Kaynak: AA
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