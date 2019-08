TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor 'un teknik direktörü Ali Tandoğan , "Bu sezon her maçta farklı bir strateji uygulayacağız." dedi.Tandoğan, kulüp tesislerinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun ilk maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacaklarını ve rakiplerinin iyi bir kadroya sahip olduğunu söyledi.Lige zorlu bir maçla başlayacaklarını vurgulayan Ali Tandoğan, "Gerçekleri konuşuyoruz. Hem üst ligde oynamış hem bu ligde oynamış bu ligin kaliteli oyuncularıyla dolu bir takım. Biz deplasmanda ne olursa olsun yüreğimizi sahaya koyup her şeyimizi vererek alabildiğimiz kadar puan almaya çalışacağız. 1 puan olur, 3 puan olur Allah daha kötüsünü göstermez inşallah." ifadelerini kullandı."Bu sezon her maçta farklı bir strateji uygulayacağız." diyen Tandoğan, "Bu önde baskı veya daha çok savunmada bekleyip hızlı atak olabilir. Bunların hepsini deniyoruz şu anda. Oyuncu grubumuza bu sistemi oturtmamız lazım. Transfer tahtası açılırsa her bölgeye oyuncu almayı hedefliyoruz. İlk 11'i zorlayacak mücadeleci isimleri takıma katmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.