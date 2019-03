Her Mahalleye Bir Kreş" Projesiyle Binlerce Kadına İstihdam Fırsatı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Her Mahalleye Bir Kreş' projesiyle binlerce kadın istihdam edilecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Her Mahalleye Bir Kreş' projesiyle binlerce kadın istihdam edilecek. Başkentli kadınlara ayrıca yaşlı bakım evleri ve belediye şirketlerinde de iş olanakları yaratılacak." ifadesini kullandı.



Özhaseki'nin basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce Ankara'da okuyan öğrencilere otobüs fiyatlarında yüzde 50 indirim yapılacağını duyuran Özhaseki, başkentli kadınların istihdamına destek olmak amacıyla da yeni bir projeyi daha açıkladı.



"Her Mahalleye Bir Kreş" projesiyle binlerce kadının istihdam edileceğini belirten Özhaseki, başkentli kadınların ayrıca yaşlı bakım evleri ve belediye şirketlerinde de istihdam edileceğini vurguladı.



Sosyal belediyecilik anlayışıyla gençler, çocuklar, engelliler, yaşlılar ve kadınlara projelerinde öncelik veren Mehmet Özhaseki, projenin başkentli kadınların istihdamına destek olmak amacıyla yürütüleceğini ifade etti.



Mehmet Özhaseki, kadınlara yönelik istihdam projelerinin bununla da sınırlı kalmayacağına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:



"Belediye bir kooperatif kurarak, kadınlar için satış stantları oluşturduğunda üretim yapan her kardeşimizin satacağı ürün orada ortaya çıkar. Resim yapan biri bile resimlerini satmak istediğinde işte bizim o açacağımız dükkanda, stantta, mağazada bunları satabilecek. Bunları daha önce yaptık. Bizim için zor bir şey değil. Çok değişik alanlarda onlarca değişik ürün yapan kadınlarımızın bu el emeği olan, göz nuru olan işlerini satabilecekleri, pazarlayabilecekleri ev ekonomisine de katkı sağlayabilecekleri ortamları sunmak tabii ki belediyelerimizin işi diye görüyorum."

