Her mahalleye çöp konteyneri - Son Dakika
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Her mahalleye çöp konteyneri

6 saat önce

'Temiz bir Altındağ' parolası ile çalışmalarına devam eden Altındağ Belediyesi, mahallelere 4 bin adet çöp konteyneri yerleştirdi.

Her mahalleye çöp konteyneri, System.String[]

'Temiz bir Altındağ' parolası ile çalışmalarına devam eden Altındağ Belediyesi, mahallelere 4 bin adet çöp konteyneri yerleştirdi.


Altındağ Belediyesi, çöplerin ilçede çevre ve görüntü kirliliği oluşturmaması için seferberlik başlattı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatıyla, mahallelere 4 bin adet çöp konteyneri yerleştirildi. Konteynerler ayrıca, araç filosuna katılan iki adet çöp konteyneri yıkama aracı ile yıkanarak düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Dağıtılan çöp konteynerleriyle ilçenin en büyük sorunlarından birisini çözdüklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Vatandaşlarımızdan bize gelen talepler üzerine Altındağ genelinde kapsamlı bir çalışma başlattık. Konteyner bulunmayan cadde ve sokaklara 4 bin adet konteyner ekiplerimiz tarafından yerleştirildi. İlçe genelinde başlattığımız dağıtım çalışmaları devam ediyor. Konteyner bulunmayan bölge bırakmayacağız" dedi.


Konteynerlere özel temizlik


Çevre ve görüntü kirliliğinin de önüne geçtiklerinin altını çizen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Yerleştirdiğimiz konteynerlerin temizliği için 2 adet konteyner yıkama aracını filomuza kısa bir süre önce kattık. Araçlarımız ilçe genelinde konteynerlerin temizliğini gerçekleştirerek, kötü koku ve kötü görüntü oluşumunun önüne geçiyor. Temiz bir Altındağ için çalışmalarımız devam ediyor. Bunlara ek olarak, temizlik ekibimiz de her gün bir mahallede detaylı temizlik çalışması gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:59 Kaynak: İHA
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