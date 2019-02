Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya , " Türkiye 'de sportif ve tesis alt yapısı olarak hemen hemen ihtiyaçlarımızın yüzde 80'ini karşılar haldeyiz, yüzde 100'ü hedefliyoruz. Her kesime, her yere, her mahalleye spor alanları yapmayı arzu ediyoruz." dedi.Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sakarya Yurdu'nu ziyaret edip, İl Temsilcisi Akif Adnan Dizer'den çalışmalar hakkında bilgi alıp AK Parti İl Başkanlığına geçen Yerlikaya, burada yeni göreve gelen İl Başkanı Yunus Tever'e hayırlı olsun dileklerini iletti.Ardından, Kadın ve Demokrasi Derneğini de ziyaret eden Yerlikaya, Sakarya Spor Salonunda milli sporcularla da bir araya geldi.Yerlikaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinde (TOHM) çalışan sporcularla sohbet ettiklerini anlattı.Gördüğü eksiklikleri ve güzellikleri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ileteceğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:"Böyle güzel organizasyonlara eşlik ettikleri için İl Müdürü Fatih Çelikel ve personele teşekkür ediyorum. Türkiye'de insanların sportif başarı beklentileri var ama TOHM'da atılan bu güzel temellerin ileriki zamanlarda yeşerip, büyük başarılara gideceği kanaatindeyim. İnşallah hayırlara vesile olur. Türkiye'de 60-70 yılda yapılmayanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatları doğrultusunda 15-16 yıla sığdırdık. Türkiye'de sportif ve tesis alt yapısı olarak hemen hemen ihtiyaçlarımızın yüzde 80'inini karşılar haldeyiz, yüzde 100 oranlarını hedefliyoruz. Her kesime, her yere, her mahalleye spor alanları yapmayı arzu ediyoruz. Bu doğrultuda da bakanımızla birlikte çalışıyoruz."