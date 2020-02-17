Son Dakika›Ekonomi›“Her müziğin caz festivali’’nden 67 günde 80 sanatçı - Son Dakika Ekonomi
“Her müziğin caz festivali’’nden 67 günde 80 sanatçı
59 dakika önce
"Her müziğin caz festivali" mottosuyla 30 Nisan'dan 5 Temmuz'a 67 gün sürecek PSM Caz Festivali; blues, elektronik, etnik, funk, indie, klasik, pop, rock ve world müziğin renklerine yer verirken, 80'i aşkın yabancı ve yerli sanatçıyı ağırlayacak.
"Her müziğin caz festivali" mottosuyla 30 Nisan'dan 5 Temmuz'a 67 gün sürecek PSM Caz Festivali; blues, elektronik, etnik, funk, indie, klasik, pop, rock ve world müziğin renklerine yer verirken, 80'i aşkın yabancı ve yerli sanatçıyı ağırlayacak.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
17.02.2020 01:12:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: “Her müziğin caz festivali’’nden 67 günde 80 sanatçı - Son Dakika