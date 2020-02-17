“Her müziğin caz festivali’’nden 67 günde 80 sanatçı

"Her müziğin caz festivali" mottosuyla 30 Nisan'dan 5 Temmuz'a 67 gün sürecek PSM Caz Festivali; blues, elektronik, etnik, funk, indie, klasik, pop, rock ve world müziğin renklerine yer verirken, 80'i aşkın yabancı ve yerli sanatçıyı ağırlayacak.