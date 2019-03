Her Notasıyla Kendine Hayran Bırakarak Efsane Olmuş 23 Film Müziği [güncellendi]

Dünya üzerinde belirli bir oranda herkesin çok beğendiği bazı filmler var. Yeşil Yol, Baba, Karayip Korsanları gibi kült filmlerden bahsediyorum. Bu filmleri her zaman izlemesek de izlediğimiz an diğer filmlerden ayrılarak hayatımızda önemli bir yer ediniyorlar. Gerek kamera açıları gerek hikaye kurgusu gerekse de muhteşem oyunculuklarla bizleri kendine büyüleyen bu kült filmler, bu özelliklerinin dışında arka planda yer alan ve bizleri her an atmosfere sokan müzikleriyle de ayrı bir yer ediniyor. Bugün sizlere, filmlerde yer alan en iyi 15 müziği listeleyeceğiz.Yayınladığımız bu listede atladığımız pek çok kaliteli film müziği olabilir, ancak listeyi yaparken kulaklığı takıp rahatlıkla dinlenebilecek müziklere değinmeye çalıştık. Ayrıca listeye geçmeden önce söyleyelim, listede fazlasıyla Hans Zimmer müzikleri göreceksiniz. Kendisinin film müziklerinin kralı olduğunu söylersek sanırım yanlış olmaz. Eğer sizlerinde eklemek istediği müzikler varsa, yorumlara yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz.GladiatorRussell Crowe'un muhteşem oyunculuğu ile tanıdığımız kült film, Hans Zimmer besteleri ile vermek istediği duyguları izleyiciye çok daha iyi bir şekilde geçirmeyi başardı. Aradan yıllar geçmesine rağmen hala oturup izlenebilecek bir film olan Gladyatör'ü müzikleri eşliğinde analım.GhostFilmin başarısını burada tartışacak değiliz, verdiği duyguyla asla unutulmayacak eşsiz bir film. Zaten bu başarıyı Righteous Brothers'ın ölümsüz eseri UNCHAINED MELODY'de bizlere gösteriyor. Romantik müzik denilince ilk akla gelen müziklerin başında gelen Unchained Melody, bir filmde yer alan en iyi müzikler listemizde kendine yer edinmeyi başarıyor.Top GunTom Cruise ve Kelly McGillis'in başrolünde yer aldığı Top Gun, ismini duyduğumuzda dahi kafamızın içinde çalmaya başlayan efsane müziği ile tanınıyor.TitanicCeline Dion'un Titanic için yazdığı muhteşem müziği hatırlamayan yoktur herhalde. Batmaz denilen bir geminin ilk seferinde buz dağına çarparak binlerce insanın ölmesine neden olan bir konuyu ele alan Titanic, bunu muhteşem bir aşk hikayesi üzerine kuruyor.AmelieFransız yapımı bir film olan Amelie, kimilerine göre çok sevilmiş, kimilerine göre ise yetersiz bulunmuş olsa da Yann Tiersen tarafından film için hazırlanan müzikler, çok beğenilmiştir. Eğer biraz rahatlamak istiyorsanız Amelie'nin eşsiz soundtrack'lerini açıp arkanıza yaslanabilirsiniz.The Last of the Mohicans1757 yılındaki Fransız - Yerli savaşını konu alan Son Mohikan, Trevor Jones tarafından bestelenen müziği ile beynimizin en ücra köşelerinden birinde kendisine yer almıştır.Requiem For a DreamDünya üzerinde insanı en çok geren müzik hangisi deseniz, muhtemelen tercihim bu müzikten yana olurdu. Jared Leto ve Jennifer Lonnelly'nin muhteşem bir oyunculuk sergilediği film, izledikten sonra haftalarca etkisinden kurtulamayacağınız türde. Elbette bu etkinin en büyük etkenlerinden birisi insanı gerdikçe geren, daha ne kadar gerecek diye sormaya iten müziğidir. Uyuşturunun ne kadar kötü bir şey olduğunu tüm çarpıcılığı ile gösteren bu filmi, eğer yaşınız uygunsa kesinlikle izlemenizi öneriyorum.Kill BillEn sağlamından sarı ve kan kırmızının buluştuğu Kill Bill'de Gheorghe Zamfir imzalı besteyi muhtemelen herkes hatırlıyor. Islık melodisi ile ilerleyen müzik, insanın ruhuna işleyecek cinsten.Lord of the RingsYüzüklerin Efendisi'nin muhteşem bir soundtrack albümü var, ancak bunlar arasında Shire için yazılan müzik, en karanlık anlarda bile ışığın var olduğunu bizlere gösteriyor. Bir yerlerde devasa mücadeleler dönerken, bazı yerlerin küçük mutlu dünyalarında yaşadığını bizlere anımsatan Shire müziği, dinlenmek isteyenler için de çok güzel bir seçim.Pirates of the CaribbeanKarayip Korsanları'nın kendisi kadar müzikleri de kültleşti. Özellikle ilk üçleme ile muhteşem bir hayran kitlesi toplayan film, ünlü soundtrack'leri ile karşımıza çıkıyor. Pek çoğunun altında Hans Zimmer imzası bulunan müzikler, insanın müziğe doymasını sağlıyor. Karayip Korsanları şerefine aşağıya bir değil tam iki video ekliyorum. Videolardan biri Hans Zimmer'ın 2016 Köln konserinden geliyor. Eğer enstrümantal müziği seviyorsanız, bu canlı videoya muhtemelen bayılacaksınız.InceptionYine bir Hans Zimmer bestesi ile karşınızdayım. Leonarda Di Caprio'nun başrolde oynadığı Başlangıç filminin "Time" isimli müziği, hemen hemen her yönüyle filmi size hissettiriyor. Sürekli yükselen ambiyansı ile dinlerken tüylerinizi ürperten Time, Hans Zimmer'ın en beğenilen besteleri arasında yer alıyor.MatrixBizlere bilim kurgu tarzını sevdiren ve bir döneme deri giymenin tarz olduğunu öğreten Matrix, kendi adına yarışır bir müziğe de sahip. Bu müziği duyup da aklına Matrix gelmeyen insan sayısı yok denecek kadar azdır herhalde.The Dark Knight RisesDediğim gibi bu listede fazlasıyla Hans Zimmer var. DC'nin film sektöründe Marvel'ın bir adım önünde olduğu günlere gidelim. Joker'li The Dark Knight dönemleri DC, son derece sağlam filmlerle karşımıza çıkıyordu. Bu filmler hazırlanırken arkadaki müzikler ise Hans Zimmer abimize aitti. Tüm The Dark Knight serisindeki müzikler başlı başına bir şaheser, ancak biz serinin son filmine ait bir soundtrack paylaşalım.LeonKült film denildiğinde ilk 10'da sayılacak filmlerden olan Leon, kendisiyle özdeşleşen Sting'e ait Shape of My Heart şarkısıyla tanınıyor. Müziğin her notası bizlere filmin kendisini hatırlatıyor. Natalie Portman'ın küçük yaşlarını gördüğümüz film, kaliteli oyuncunun doğuştan gelen bir yetenek olduğunu da bize gösterdi.InterstallerFilm müziği yapımcısı denildiğinde Hans Zimmer belki de en ünlü isim. Ancak onun da bir başyapıtı var. 2014 yapımı Yıldızlararası filminin soundtrack'ini hazırlayan ünlü besteci, bu albümde yer alan S.T.A.Y isimli beste ile kendi sınırlarını bile aşmıştır. Uzayda yeni bir yaşam arayışına tanık olduğumuz filmin o dramatik havasına muhteşem bir uyum katan Hans Zimmer, gözlerinizi kapattığınızda dahi sizi uzay boşluğunda hissettirecek o muhteşem besteyi yapmayı başarmış.Pearl HarborABD'nin savaşa katılmasını sağlayarak İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Pearl Harbor saldırısını anlatan kült filmin belki de en dikkat çekici yanlarından olan Hans Zimmer imzalı Tennessee müziği, bizlere savaşın her ne şekilde olursa olsun çok kötü olduğunu gösteriyor.GodfatherDuyduğunuzda sizi bulunduğunuz zamandan alıp bambaşka bir zamana götüren Godfather müziğini listeye almamak olmazdı. Tüm zamanların en iyi filmleri arasında gösterilen Baba serisi, şanına yarışır müzikleri ile de bizleri mest etmeyi başardı.Schindler's List2. Dünya Savaşı çok kanlı bir savaştı. Milyonlarca insan öldü, ancak bu savaştan en çok etkilenenler çocuklar oldu. Hele bir de Alman işgali altındaki Polonyo'da bir yahudi çocuksanız. Schinder's List, en kör karanlığın içinde bile bir ışık olduğunu gösteren eşsiz filmlerden biriydi. E tabi, bize bu eşsiz duyguları yaşatan filmin müzikleri de aynı oranda efsaneydi.BraveheartCesur Yürek, adını sinema dünyasına altın harflerle yazmış bir özgürlük hikayesi. Elbette bu filmin müziği de böylesine muhteşem olmalıydı.BodyguardWhitney Houston'ın başyapıtı olan I Will Always Love You şarkısının sahibi olan film, hafızalarımıza eşsiz müzikleri ile kazındı.RockyBiri gaza getirme mi dedi, Rocky bu konuda çok başarılı bir film. Bu başarısının ardında, dünya üzerindeki hemen hemen herkesin dinlediği müziğinin bulunduğunu söyleyebiliriz. İnsanın içerisinde boksör olma duygusu doğurmuyor mu sizce de?The Good The Bad and The UglyWestern kültürünün bir başyapıtı olan İyi Kötü Çirkin, Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef gibi efsanelere ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en iyi filmlerinden biri olarak kabul edilen 1966 yapımı film, müziği ile de hafızalarımıza kazındı.Harry PotterAslında Harry Potter'ı listeye almaya biraz zorlandık. Harry Potter elbette efsane bir seri ve her zaman öyle yer alacak, ancak müzik konusunda her ne kadar çok güzel olsa da bu listede biraz zayıf halka gibi kalacak diye korktuk. Yine de kendisine burada yer verme kararı aldık.Bu müzikler dışında sayamadığımız pek çok kaliteli müzik var. Eğer, "bu listede bunun da olması lazımdı" dediğiniz müzikler varsa, yorumlarda bizlere bildirebilirsiniz.