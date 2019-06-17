Her Notasıyla Sizi Filmin İçine Çekecek 32 Efsane Film Müziği

Bir filmin kaliteli olması için bir takım bileşenlere ihtiyaç vardır. Mesela çok iyi bir görüntü yönetmeni, sağlam bir hikaye kurgusu, başarılı oyunculuklar. Peki, bütün bunları bir araya getirsek dahi bir film kaliteli sınıfına girer mi? Pek çok kişinin göz ardı ettiği, ancak kaliteli filmlerin hepsinde var olan ve tüm bu saydıklarımızı birleştiren bir güzellik var: Film müzikleri.Dünyanın en başarılı filmleri olarak nitelendirdiğimiz pek çok filmde görüyoruz ki film müzikleri iyi olan filmler diğer filmlere nazaran daha fazla ön planda oluyor. Bugün sizlere, arka planda yer aldığı her saniye filme dair olan duygularınızı en üst seviyeye çıkaracak birbirinden başarılı film müziklerini listeleyeceğiz.Unutmadan söyleyelim; bu listemizi belirli aralıklarla güncelleyeceğiz. Yeniden güncellendiğinde listede yer alırsa çok iyi olur dediğiniz film müziklerini yorumlar kısmında bizlere iletebilirsiniz.Son Güncelleme: 16.06.2019Godfather (Baba)Dünyanın en iyi filmlerinden biri olan Baba, filmin ününü dahi aşmış müziği ile tüm zamanların en iyi film müzikleri arasında gösteriliyor.Pulp Fiction (Ucuz Roman)Biri kült film mi dedi? Ucuz Roman, her yönüyle efsane bir seri, ancak Misirlou şarkısı da ayrıca güzel. İnsan üzerinde bir koşma, ileriye gitme isteği uyandırdığını söyleyebiliriz.Ghost (Hayalet)UNCHAINED MELODY. Günümüzde çoğu kişi bu ismi bilmeyecektir. Righteous Brothers'ın ölümsüz müziği, isim olarak çoğu kişinin bilmediği ancak dinlemeye başladığı ilk 5 saniyede tanıyacağı bir müzik. Açıkçası filme de inanılmaz yakıştığını düşünüyorum. Romantik filmlerin en iddialıları arasında kendine yer ediniyor.Titanic (Titanik)Titanik, günümüzdeki çıkan filmlerin bile gişesini yakalamakta zorlandığı efsane bir film. Gerçek bir hikayeyi sağlam bir öyküyle birleştiren film, bizlere Dünya tarihinin en başarılı müziklerinden birini bıraktı. Celine Dion'un akıllara kazınan eseri My Heart Will Go On'u bilmeyeniniz yoktur herhalde.Avengers (Yenilmezler)Marvel, Yenilmezler serisini sonlandırdı, ancak bunu yaparken her şeyiyle sağlam bir seri çıkardı. Bunun içinde elbette film müzikleri de var. Filmin o gaza getiren, "bak şimdi Iron Man gelecek" dedirten müziğini unutmamak gerekiyor.AmelieAvrupa yapımı filmler bazı şeyleri başarma konusunda eksiklere sahip olsa da müzik kesinlikle onlardan biri değil. Müziksel anlamda kendini geliştiren Avrupa ülkeleri, bu hünerlerini filmlerde çok iyi kullanıyor. Amelie de bu filmler arasında en çok ön plana çıkanlardan biri.John WickSaf aksiyon mu istiyorsunuz? O zaman uğrayacağınız kapı John Wick'dir. Filmin müzikleri de bunu kanıtlar nitelikte.The Last Mohicans (Son Mohikan)1757 yılında gerçekleşen Fransa - Yerli savaşını konu alan Son Mohikan, hepimizin aklımıza kazınan ve insanın içine adeta cesaret aşılayan bir müziğe sahip.Requiem For a Dream (Bir Rüya İçin Ağıt)Filmi izleyen insan sayısı yukarıdaki filmlere göre biraz daha az, yalnız izleyen kişiler bilecektir ki görüp görebileceğiniz en psikolojik filmlerden birisi kendisi. Zaten ünlü müziği de bunu kanıtlar nitelikte. Birbiriyle bağlantılı insanların uğuşturucu kullanmaya başlamasını ve bu uyuşturucunun onlara ne yaptırdığını gösteren çarpıcı bir film. +18 bir film olan Bir Rüya İçin Ağıt, yaşı uygun olan herkes tarafından izlenmesi gereken filmlerden birisi. Filmi izledikten sonra belirli bir süre etkisi altında kalabileceğinizi de hatırlatalım.Gladiator (Gladyatör)Russel Crowe'u kendisi yapan film diyebiliriz Gladyatör için. Filmin başından sonuna kadar hissettiğimiz o epik ambiyansın ardında elbette ki Hans Zimmer gibi bir dahinin besteleri bulunmakta. Gladyatör, gerek hikayesi gerek bize sunduğu renk paleti gerekse de müzikleriyle sinema dünyasının kült filmleri arasında yer alıyor.Kill Billİntikam. Sarı. Kan. Bu üç kelime birleştiğinde dünya üzerinde akla gelen ilk şey Uma Thurman'ın efsane oyunculuğuyla ölümsüzleşen Kill Bill filmi oluyor. Filmi izlerken sizi etkileyecek bir diğer şey ise ıslık melodisine sahip efsane müziği olacak.Top GunYaşlanmamaya yemin etmiş Tom Cruise'un bugünden çok da farklı olmayan gençlik zamanında çekilen film, yine herkesin yakından tanıdığı bir film müziğini de beraberinde getiriyor.Spider-Man 2 (Örümcek Adam 2)İlk Örümcek Adam serisinin 2. filmi, her ne kadar günümüzde sıkça eleştirilse de ilk çıktığında fazlasıyla sevilmişti. Dr. Octopus'la karşılaşan Örümcek Adam'ımıza çok sağlam bir müzik de eşlik ediyordu.Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi)Yüzüklerin Efendisi'nin çok fazla kaliteli müziği var. Bunların hepsini burada veremeyiz, ancak elimizde güneşin, huzurun, mutluluğun notalaşmış halini gösteren çok güzel bir müzik var. Hobbit köyü Shire için yapılmış olan müzik, en sinirli insanı bile rahatlatacak cinsten.Pirates of the Caribbean (Karayip Korsanları)Film müziği denildiği zaman zaten akla gelen ilk filmlerden birisi Karayip Korsanları oluyor. Hans Zimmer'ın da pek çok müziği bulunan efsane seri, günümüzün en popüler filmleri arasında yer almaya devam ediyor.MatrixBilim kurgunun en başarılı örneklerinden olan Matrix, müziği ile de hafızalarımızın kıyı köşelerinin birinde kendine yer etti. Dünyanın gerçekliğini bize sorgulatan müzik, seriyi gözümüzde daha da değerli kılıyor.Lion King (Aslan Kral)Çocukluğumuzun efsane filmlerinden biriyle daha karşınızdayız. Aslan Kral, pek çok insanın hayatında özel bir yere sahip. Filmin müziği de insanın içinde bambaşka duyguların oluşmasını sağlıyor.The Dark Knight Rises (Kara Şövalye Yükseliyor)Joker'li Kara Şövalye filminin ardından gelen Kara Şövalye Yükseliyor, belki beklentilerin biraz altında kaldı ancak müzik konusunda bizleri muhteşem bir besteyle tanıştırdı. DC'nin karanlık çizgisini bu tatlarda korumaya devam etseydi çok daha iyi olurdu dedirtecek Hans Zimmer imzalı müzik, serinin tüm soundtrack'lerinle birleşince eşsiz bir şeyi bize sunuyor.Inception (Başlangıç)Evet biliyoruz, daha şimdiden çok fazla Hans Zimmer gördünüz, ancak söylemeliyim bu daha başlangıç. Ünlü sanatçının en başarılı parçalarından biri olarak gösterilen Time, Başlangıç filmi ile hafızalarımıza kazındı. Muhteşem bir hikaye örgüsünün arkasında filme anlam kazandırmaya çalışırken müzikler bize sık sık yardımcı oldu.LeonKült filmlerin arasında kendisine sağlam bir yer edinen, bir dönemin tarz trendini belirleyen Leon, Sting'in ölümsüz eseri Shape of My Heart şarkısı ile akıllarımıza kazındı. Natalie Portman'ın 13 yaşında olmasına rağmen muhteşem oyunculuk sergilediği film, dünyada izlenmesi gereken filmler arasında yer alıyor.Interstellar (Yıldızlararası)Uzay boşluğunda, dünyadan, ailenizden en uzak noktada olduğunuzu hayal edin. Elinizde fazla bir seçenek yok, uzayın bütün fizik kuralları sizin küçük kızınıza ulaşamamanız için uğraşıyor. İşte Hans Zimmer, bu ambiyansı bir müzikle size aktarabiliyor. S.T.A.Y isimli beste, dünyanın tozlar içinde yok olmaya yüz tuttuğu ve insanların artık son bir umut olarak uzayda kurtuluş aradığı Yıldızlararası filmini daha da özel kılıyor. Film, 2014 yapımı olmasına rağmen serimizin kült filmleri arasında yer alıyor.Schindler's List (Schindler'in Listesi)2. Dünya Savaşı, daha önce yaşanan tüm savaşlardan daha kanlı bir savaştı. Bu savaş sonucunda milyonlarca masum insan hayatını kaybetti. Schinder'in Listesi, karanlığın içinde bile bir ışık olduğunu bizlere gösteriyor.Braveheart (Cesur Yürek)Cesur Yürek, başarılı hikayesiyle bizi mest eden bir filmdi. Elbette, güzel filmlerin hemen hemen hepsinde olduğu gibi müzik olarak da son derece kaliteli seçimler yapılmıştı.BodyguardRomantik müzik denildiğinde aklımıza gelen ilk müziklerden biri olan I Will Always Love You, bu film için yazıldı. Şarkının sahibi filmin başrol oyuncusu olunca çok daha dokunaklı bir filmle karşılaşıyoruz.RockyBiri gaza getirme mi dedi, Rocky bu konuda en başarılı filmlerden biri. Bu başarısının ardında, dünya üzerindeki hemen hemen herkesin dinlediği müziğinin bulunduğunu söyleyebiliriz. İnsanın içerisinde boksör olma duygusu doğurmuyor mu sizce de?The Good The Bad and The Ugly (İyi Kötü Çirkin)Western filmlerin en ünlü temsilcilerinden biri olan İyi Kötü Çirkin, Clint Eastwood gibi bir efsane ile karşımıza çıkıyor. 1966 yapımı olan filmin müziği de hala hafızalarımızda yer ediniyor.Harry PotterHarry Potter, diğer filmlere göre müzik konusunda biraz zayıf kalıyor, ancak buna rağmen listemizde olmayı hak etti. Çocukluğumuzda bu sesi az duymadık sonuçta.AvatarAvatar, pek çok yönden unutulmaz bir filmdi. Öncelikle sinema evrenini yepyeni bir teknolojiyle tanıştırmıştı. Bu yönünün dışında çok sağlam bir hikayeyle de gelen film, bize sunduğu yeni dünyayı ve bu dünyanın savaşını müzikleriyle de hissetmemizi sağlıyor.Sweet November (Kasım'da Aşk Başkadır)Keanu Reeves mi sağlam müziklerin olduğu filmde oynuyor, yoksa kaliteli filmler mi hem sağlam müzik hem de Reeves'i tercih ediyor bilemiyoruz, ancak bu adam adeta kaliteyi çeken bir mıknatıs gibi. Kasım'da Aşk Başkadır filminde yer alan Enya imzalı Only Time şarkısı da bunlardan biri.Pearl HarborYine bir Hans Zimmer dokunuşu. ABD'nin 2. Dünya Savaşı'na katılmasını ve savaşın seyrini Almanya'dan İngiltere ve kendi tarafına çekmesine neden olan Pearl Harbor saldırısını anlatan film, savaşın her ne şekilde, kiminle, kime karşı olduğu fark etmeksizin çok kötü bir şey olduğunu bizlere gösteriyor.Mission Impossible (Görevimiz Tehlike)Görevimiz Tehlike denildiğinde filmin kendisinden çok müziği hatırlanıyor. Bir operasyon olduğunda arka plana fazlasıyla yakışan müzik, bugün bile herkes tarafından sevilerek dinleniyor.Star Wars (Yıldız Savaşları)Star Wars'un ikonikleşen İmparatorluk Marşı'nı dinlemeyen yoktur herhalde. Darth Vader çıktığı zamanlarda karşımıza çıkan bu marş, son derece etkileyici sahnelerin oluşmasına da neden olurdu.Listemiz şimdilik burada bitiyor. Eğer bu müzikler dışında kesinle bu da olmalıydı dediğiniz müzikler varsa yorumlarda bize iletebilirsiniz.