Son Dakika Haberleri: Her Öğrenci Bir Fidan" Projesi

Her Öğrenci Bir Fidan" Projesi

15 dakika önce

İslahiye Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri, "Her Öğrenci Bir Fidan " projesi kapsamında okul bahçesine 100 fidan dikti.

Her Öğrenci Bir Fidan
İslahiye Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri, "Her Öğrenci Bir Fidan " projesi kapsamında okul bahçesine 100 fidan dikti.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, proje çerçevesinde düzenlenen okul bahçesindeki programa, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin ile Fatih Sultan Mehmet MTAL öğretmen ve öğrencileri katıldı.


Vural, konuşmasında, ağaç dikmenin önemini belirtti.

Milli Eğitim Müdürü Çetin de fidan dikimini düzenleyen okul idarecileriyle öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.

Vural, programın ardından bir süre öğrencilerle sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:37 Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Fatih Sultan Mehmet, Güncel
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