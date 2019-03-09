Her Öğrenci Bir Fidan" Projesi
15 dakika önce
İslahiye Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri, "Her Öğrenci Bir Fidan " projesi kapsamında okul bahçesine 100 fidan dikti.
İslahiye Fatih Sultan Mehmet
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
(MTAL) öğrencileri, "Her Öğrenci Bir Fidan " projesi kapsamında okul bahçesine 100 fidan dikti.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, proje çerçevesinde düzenlenen okul bahçesindeki programa, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural
ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin
ile Fatih Sultan
Mehmet MTAL öğretmen ve öğrencileri katıldı.
Vural, konuşmasında, ağaç dikmenin önemini belirtti.
Milli Eğitim Müdürü Çetin de fidan dikimini düzenleyen okul idarecileriyle öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.
Vural, programın ardından bir süre öğrencilerle sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:37 Kaynak: AA
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