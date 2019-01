Her Okula Bir Aile" Projesi ile 100 Aileyi Sevindirdiler

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesinde gönüllü öğretmenlerce hayata geçirilen "Her Okula Bir Aile" projesi, ihtiyaç sahibi 100 aileyi sevindirdi.

Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan projeye destek veren gönüllü öğretmenler, ilçede maddi durumu kötü olan aileleri tespit ederek ihtiyaçlarını karşılıyor. Proje ile her okul için bir ihtiyaç sahibi aile belirleniyor ve söz konusu okullarda görevli öğretmenler bu aileleri ziyaret ederek ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor. Projenin son aşamasında ise yardımlar, gönüllü öğretmenler tarafından karşılanarak hızlı ve düzenli şekilde ailelere ulaştırılıyor. Öğretmenler ile aileler arasında gönül köprüleri kuran projeyle şu ana kadar 100 aileye ulaşıldı.



Son olarak 70 yaşındaki Emine Aylanç'ın evini ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı ve Halife Yusuf İmam Hatip Ortaokulu gönüllü öğretmenleri, Aylanç'ın ihtiyaçlarını tespit ederek ayni ve nakdi yardımda bulundu.



"İçişleri Bakanlığınca örnek proje seçildi"



İlçe Milli Eğitim Müdürü Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllü öğretmenlerce yürütülen projeyle şu ana kadar 100 ailenin ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Projenin, yoksul ve parçalanmış aileler ile öğretmenler arasında gönül bağı oluşturduğuna dikkati çeken Yardımcı, şöyle konuştu:



"İlçemizde iş imkanları çok iyi olmadığı için, daha doğrusu üretici anlamında çok esnafımız olmadığından hem fakir aile çok hem de maalesef parçalanmış aile sıkıntısı var. Dolayısıyla öğretmenlerimiz de bu ailelere kayıtsız kalmadı ve proje kapsamında ev ev dolaşarak ihtiyaçları yerinde tespit etti, onların sorunlarına ortak oldu. İki yıldır devam ettirdiğimiz proje, gönüllü öğretmenlerimizin çabalarıyla büyüyerek ilçe genelinden köylere kadar yayıldı ve İçişleri Bakanlığınca örnek proje seçildi."



Yardımların, her ailenin değişen ihtiyaçlarına göre çeşitlilik gösterdiğini dile getiren Yardımcı, daha çok gıda, giyecek, yakacak ve nakdi sorunlarla karşılaştıklarını sözlerine ekledi.



Sadece yaşlılık maaşıyla geçindiğini söyleyen Emine Aylanç ise 4 torunu olduğunu belirterek gönüllü öğretmenlerce yürütülen projenin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

