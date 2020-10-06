"Her okula bir pati" - Son Dakika

"Her okula bir pati"

İnegöl Belediyesi, çocuklara küçük yaşlarda hayvan sevgisinin aşılanabilmesi için başlattığı "Her Okula Bir Pati" projesiyle ilçedeki okulların köpek sahiplenmesini sağlamaya başladı.

İnegöl Belediyesi, çocuklara küçük yaşlarda hayvan sevgisinin aşılanabilmesi için başlattığı "Her Okula Bir Pati" projesiyle ilçedeki okulların köpek sahiplenmesini sağlamaya başladı. İlk gün 7 okula yuvalarıyla birlikte köpek verildi.

Çocuklara küçük yaşlarda hayvan sevgisini aşılamak, can dostların sadakatini göstermek amacıyla İnegöl Belediyesi tarafından Kent Konseyi işbirliğinde "Her Okula Bir Pati" projesi başlatıldı. Okullara köpek sahiplendirerek öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak ve can dostlarını öğrencilere emanet etmeyi hedefleyen proje kapsamında, ilk etapta 7 okula köpek sahiplendirildi. Köpeklerin kulübeleri de Havı Sevim Yıldız Kampüsünde üretildi. Her okula sahiplendikleri köpekle birlikte kulübesi de verildi.

Bugün ilk köpek Turgutalp Anadolu Lisesine sahiplendirildi. Öğrenciler ve okul idaresinin bakacağı yavru köpeğe, yeni yuvasındaki ilk gününde Belediye Başkanı Alper Taban ve beraberindeki heyetin de katılımıyla güzel bir karşılama yapıldı. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan köpek, okul bahçesinde kendisi için hazırlanan yuvada ilk pozlarını verdi. Tasmasını bir öğrenciyle birlikte Başkan Alper Taban'ın taktiği köpek, ilk günden okul bahçesinde oyunlar oynayarak öğrencilerin maskotu oldu.

Burada bir açıklama yapan Turgutalp Anadolu Lisesi Müdürü Abdurrahim Ercan, "Belediye Başkanımıza ve belediyemize bu anlamlı çalışma için teşekkür ediyorum. Bizlere emanet edilen köpeğe de en iyi şekilde öğrencilerimizle birlikte bakacağız. Artık yeni yuvası burası" dedi.

Kent Konseyi Başkanı ve Milli Eğitim Şube Müdürü Halil İbrahim Zengin ise, "Öğrencilerimize hayvan sevgisini aşılamak adına çok anlamlı bir kampanyanı başlangıcındayız. Bugün 7 okul ile başladı ama inşallah kısa sürede tüm okullarımızda bu manzarayı göreceğiz. Şimdiden okullarımıza ve öğrencilerimize yeni arkadaşları hayırlı olsun" diye konuştu.

Belediye Başkanı Alper Taban da sahipsiz hayvanların yeni yuvasının okullar olacağını ifade ederek, "Bugün burada sahipsiz hayvanlarımızı sahiplendirmeyle ilgili okulumuzda daha önce sokakta barınan ve sonrasında bakım merkezimize alarak rehabilite ettiğimiz, bugün de okulda öğrencilerimize teslim edeceğimiz bir organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu proje Kent Konseyimiz ile birlikte Veteriner Müdürlüğümüzün çalışmasıyla planlandı. Başlangıçta 7 okulumuzda köpek sahiplendiriyoruz. Ben öğrenci kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Onlar bu hayvanlara sahip çıkacaklar, besleyecekler. Dün de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günüydü. Bu bilinci arttırmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz bu hayvanları sokakta görmek istemiyoruz anlayışının doğru olmadığını ifade etmek isterim. Onlar da nihayetinde bir canlıdır. Bizlere düşen de onların sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleridir. Bu konuda vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya, daha bilinçli ve şuurlu olmaya hazırlamak üzere yaptığımız çalışmalardır bunlarda. İnşallah gelecekte çok daha fazla vatandaşımız bilinçli şekilde bu sürece katkı koyacaklardır" şeklinde konuştu. - BURSA

Her okula bir pati
Her okula bir pati

İnegöl Belediyesi, Alper Taban, Köpek, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 17:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Her okula bir pati' - Son Dakika

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