Her okula kedi evi - Son Dakika
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Her okula kedi evi

6 saat önce

Mersin'in Erdemli İlçe Belediyesi tarafından geri dönüşümden elde edilen malzemeler kedi evine dönüştürülüp okul bahçelerine bırakılmaya başlandı.

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Mersin'in Erdemli İlçe Belediyesi tarafından geri dönüşümden elde edilen malzemeler kedi evine dönüştürülüp okul bahçelerine bırakılmaya başlandı. 'Her okula kedi evi' projesi kapsamında kedilerin yaşamlarını sağlıklı sürdürmeleri için belediye okullara bakım malzemeleri ile yiyecek desteğinde de bulunacak. Proje ile çocuklara hayvan sevgisi ve insanların onlara bakmakla yükümlü olduğu bilinci aşılanacak.


Hazırlanan ilk kedi evleri ilçeye bağlı Kayacı ve Çiriş İlkokullarının bahçesine bırakıldı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da ekiplerle birlikte bahçeye kedi evi bıraktı.


Burada bir konuşma yapan Başkan Tollu, "Öğretmenlerimiz kendi imkanlarıyla mahallede oluşturdukları kedi evi marifetiyle kedilere bakmaktaydılar. Öğretmenlerimizin talebi üzerine geri dönüşümden elde ettiğimiz ürünlerle birçok kedi evi yaptık. Şu an bunu okullarımıza dağıtıyoruz. Kedi evini ilk olarak Kayacı ve Çiriş ilkokullarına bırakacağız" dedi.


"Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayacağız"


Çocuklara hayvan sevgisi aşılamayı amaçladıklarına değinen Başkan Tollu, "Burada amacımız gençlerimize, çocuklarımıza hayvan sevgisini öğretmek, hayvanlarımızın da birer canlı olduğunu, hepimizin onlara bakmakla yükümlü olduğu bilincini vermek. Zaten bizden önce çok değerli hocalarımız bu bilinci çocuklarımıza, gençlerimize vermiş durumdalar. Kendi imkanlarıyla oluşturdukları bu kedi evlerinden, kedi mamasını bile kendi maaşlarından almaları bütün takdirlerin üzerinde. Öncelikle hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Kayacı İlkokulu öğretmenlerinden Esra Dölek ise, "Daha önce öğretmen arkadaşımızın büyük destek ve katkılarıyla kedilere bakıyorduk. Her sabah geldiğimizde 15-20'ye yakın kedi, öğretmen arkadaşımızın mama vermesini bekliyordu. Çocukların sevgisiyle birlikte öğretmenimizin sevgisiyle birlikte bakıyorduk. Şimdi kedi evleri sayesinde güzel bir eve kavuşuyorlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.


Çocuklara hayvan sevgisi aşılanması amaçlanan proje kapsamında her okula kedi evi kazandırılması hedefleniyor. - MERSİN

Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:16 Kaynak: İHA
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