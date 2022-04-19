Her pazarda aynı manzara: Tonlarca çöpün çilesini temizlikçiler çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Her pazarda aynı manzara: Tonlarca çöpün çilesini temizlikçiler çekiyor

19.04.2022 22:56

Her pazarda aynı manzara: Tonlarca çöpün çilesini temizlikçiler çekiyor Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan Salı pazarının ardından geriye tonlarca pazar arttığı ve çöp çıkıyor.

Her pazarda aynı manzara: Tonlarca çöpün çilesini temizlikçiler çekiyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan Salı pazarının ardından geriye tonlarca pazar arttığı ve çöp çıkıyor. Pazar sonrası hemen harekete geçen temizlik ekipleri ise gece geç saatlere kadar sokakta temizlik yapıyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan Salı pazarının ardından ortaya çıkan görüntüler, görenleri hayrete düşürüyor. Kurulan semt pazarının ardından geriye meyve ve sebze atıklarıyla birlikte ambalaj atıkları ve sebze meyve kasaları kalırken, sokaklar adeta çöp yığınlarıyla kaplanıyor.

Temizlenip yıkanıyor

Pazar bittiğinde ise Süleymanpaşa Belediyesi'ne bağlı temizleme araçları ve temizlik personelleri çöplüğe dönen sokakları temizlemek için gece geç saatlere kadar çalışma yapıyor. Temizlenen sokak daha sonra yıkanırken, pazaryerinden çıkan çöpler ise önce türlerine göre ayrıştırılarak geri dönüşümü mümkün olanlar doğaya ve ekonomiye kazandırılırken, çıkan sebze ve meyve artıkları da hayvan yemi olarak değerlendiriliyor.

Her pazarda aynı manzara: Tonlarca çöpün çilesini temizlikçiler çekiyor
Her pazarda aynı manzara: Tonlarca çöpün çilesini temizlikçiler çekiyor
Her pazarda aynı manzara: Tonlarca çöpün çilesini temizlikçiler çekiyor
Her pazarda aynı manzara: Tonlarca çöpün çilesini temizlikçiler çekiyor

YORUMLAR
500
Çin Yönetimi Nev Endüstrisi İçin Destekleyici Önlemleri Açıklayacak Çin Yönetimi Nev Endüstrisi İçin Destekleyici Önlemleri Açıklayacak Çin'de Üretilen Lipid Düşürücü İlaç Adayı Güvenli ve Etkili Olduğunu Kanıtladı Çin'de Üretilen Lipid Düşürücü İlaç Adayı Güvenli ve Etkili Olduğunu Kanıtladı

Tekirdağ, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Her pazarda aynı manzara: Tonlarca çöpün çilesini temizlikçiler çekiyor - Son Dakika


Son Dakika
22:36 Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u tek golle geçti!
22:17 İBB, İstanbul'da kaçak öğrenci kartı kullananlar için resmen harekete geçiyor!
21:51 Davutoğlu'ndan Suriyelilerle ilgili muhalefetin tam tersi çıkış: Göndereceğiz çıkışı gerçekçi olmaz
21:41 Ümit Özat, TFF'de başkanlık koltuğuna oturacak ismi işaret etti
21:38 Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi açıklandı! İlk sırada İstanbul'un ilçesi var
21:14 Koronavirüs sebebiyle 23 kişi vefat etti, 4 bin 217 yeni vaka tespit edildi
21:04 Galatasaray'da başkanlık seçimini Fırat Develioğlu iptal ettirdi!
20:48 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Reyhanlı'da 12 ilçemizin nüfusundan daha fazla Suriyeli var
20:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli iftar yaptı!
15:45 Bayram ikramiyesine zam almayan emeklilerden Bakan Bilgin'e isyan: Torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 23:03:58. #1.12#
SON DAKİKA: Her pazarda aynı manzara: Tonlarca çöpün çilesini temizlikçiler çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement