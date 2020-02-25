"Her S¸ehri U¨nlu¨su¨yle Geziyoruz" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Her S¸ehri U¨nlu¨su¨yle Geziyoruz' projesi - Son Dakika

"Her S¸ehri U¨nlu¨su¨yle Geziyoruz" projesi

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile şarkıcı Metin Özülkü, oyuncular Nilgün Belgün, Vildan Atasever, Selin Yeninci, "Her S¸ehri U¨nlu¨su¨yle Geziyoruz" projesi kapsamında Adana'nın Kozan ilçesinde Anavarza Antik Kenti ile kent merkezindeki müzeye ziyarette bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile şarkıcı Metin Özülkü, oyuncular Nilgün Belgün, Vildan Atasever, Selin Yeninci, "Her S¸ehri U¨nlu¨su¨yle Geziyoruz" projesi kapsamında Adana'nın Kozan ilçesinde Anavarza Antik Kenti ile kent merkezindeki müzeye ziyarette bulundu.

Ersoy ile beraberindeki heyet, Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari ile ilk olarak Anavarza Antik Kenti'ni gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Ersoy ve beraberindekiler daha sonra Adana Arkeoloji Müzesi'ni gezdi.

Pervin Ersoy, AA muhabirine, Adana'yı ziyaret etmeyi çok büyük heyecanla beklediklerini belirterek, ekip olarak kentte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Her S¸ehri U¨nlu¨su¨yle Geziyoruz projesi

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:22 Kaynak: AA
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