Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan, şarkıcı Elif Karlı gibi isimlerle "Her S¸ehri U¨nlu¨su¨yle Geziyoruz" projesi kapsamında Kayseri'de tarihi yerlere ziyarette bulundu.

Ersoy ile beraberindeki heyet, Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile ilk olarak Kayseri Kalesi'ni gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Pervin Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri'de mehter takımı ile çok güzel karşılandıklarını söyledi.

"Tarihi yerleri görmek ve bu duyguları hissetmek inanılmaz keyifli." diyen Ersoy, Kayseri'nin tarihi ve turistik açıdan kendine has bir yapısı bulunduğunu ifade etti.

Ersoy ayrıca "Özellikle Mimar Sinan'a vurgu yapmak istiyorum. Mevlana'yı nasıl Konya ile anıyorsak Kayseri'yi de Mimar Sinan ile anmalıyız." dedi.

Müze ziyaretinin ardından Kapalıçarşı'yı gezen heyet, burada esnafla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Ersoy ve beraberindekiler daha sonra Sakarya Meydan Muharebesi'ne giden öğrencilerinin tamamının şehit olması nedeniyle o dönem mezun veremeyen ve "Taş Mektep" olarak adlandırılan Kayseri Lisesi'nde oluşturulan Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.