Her sabah ilk işi martıları doyurmak - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Her sabah ilk işi martıları doyurmak - Son Dakika

Her sabah ilk işi martıları doyurmak

6 saat önce

Samsun'da bir kişi her sabah martıları doyurduktan sonra iş yerine giderek mesaisine başlıyor.

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Samsun'da bir kişi her sabah martıları doyurduktan sonra iş yerine giderek mesaisine başlıyor.


Samsun'un Canik ilçesinde keresteci dükkanı sahibi olan Metin Çolak, sabahları iş yerine giderken Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde TOKİ Blokları yanında bulunan ve buraya alışan martıları ekmekle besliyor. Her sabah martılara ekmek verdiğini belirten Metin Çolak, martıların da kendisine alıştığını söyledi. Sabahları kedi-köpek gibi sokak hayvanlarının da karınlarını doyurduğunu ifade eden Çolak, bu davranışıyla vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. - SAMSUN

Samsun, Canik, Sabah, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:30 Kaynak: İHA
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