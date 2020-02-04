Her saç kesim ücretinin yarısı Elazığ'a - Son Dakika
Son Dakika Güncel Her saç kesim ücretinin yarısı Elazığ'a - Son Dakika

Her saç kesim ücretinin yarısı Elazığ'a

6 saat önce

Eskişehir'deki bir kuaförde her saç kesimi için alınan ücretin yarısı Elazığ'daki depremzedelere yardım olarak gönderiliyor.

Her saç kesim ücretinin yarısı Elazığ'a, System.String[]

Eskişehir'deki bir kuaförde her saç kesimi için alınan ücretin yarısı Elazığ'daki depremzedelere yardım olarak gönderiliyor.


Eskişehir'de 15 senedir kuaförlük yapan Hasan Yılmaz, Elazığ'da geçtiğimiz hafta meydana gelen 6.8'lik deprem felaketinde mağduriyet yaşayan vatandaşlar için bir proje başlattı. Yaşanan mağduriyetlere sessiz kalamayan Saloon HY işletmecisi 27 yaşındaki Yılmaz, her tıraş olan vatandaştan aldığı ücretin yarısını Elazığ'daki depremzedelere göndermeye karar verdi. İşletmesinin camına astığı "Her bir saç kesimi Elazığ'a yardım" yazısıyla görenleri depremzedelere destek için harekete geçirmeye çalışan Yılmaz, başlattığı uygulama ile vatandaşlardan da büyük takdir topladı.


"Vatandaşlarımız, meslektaşlarım, başka esnaflar böyle bir uygulamayı görüp harekete geçebilir"


Konuyla ilgili konuşan 27 yaşındaki başarılı kuaför, diğer meslektaşlarını ve esnafları bu konuda duyarlı olmaya davet ederken herkesin benzer şekilde depremzedelere yardım elini uzatabileceğine dikkat çekti. Yılmaz yaptığı açıklamada, "Deprem haberini duyduğum ilk anda kendimi çok kötü hissettim. Daha sonrasında da yaşananları gördükçe gönüllü ekiplerle Elazığ'a gitmeyi de düşündüm. Fakat Elazığ'a gitmeden buradan da onlara dokunmanın bir yolunu bu uygulama ile bulduğumu düşünüyorum. Belki direkt olarak maddi bir yardım da yapabilirdim, ama böyle bir kampanyanın örnek olması açısından daha çok ses getireceğine inandım. Sonuçta yalnızca benim duyarlılığımla aşılabilecek durumlar değil. Gören vatandaşlarımız, meslektaşlarım, başka esnaflar böyle bir uygulamayı görüp harekete geçebilir. Kendi işlerine ve durumlarına göre farklı şeyler düşünebilirler. Beni de en çok mutlu edecek olan bu olur. Umarım biraz olsun duyarlılık zinciri oluşturabiliriz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Hasan Yılmaz, Eskişehir, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kemal Sunal'ın doğduğu evin yıkıldığı iddiasına Sunal ailesinden açıklama
Depremin ardından çıkan 'Kemal Sunal'ın evi yıkıldı' haberlerine Sunal ailesinden yalanlama Jandarmadan örnek davranış! Enkazda buldukları altınları sahibine teslim ettiler Son dakika: Erdoğan: Rusya ile bir çatışma ya da ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok

Son Dakika Haberleri
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi
15:41 Günseli Deniz: Şarkılarımı izinsin kullandılar!
15:33 Dünyanın en güzel 100 kadını ve en yakışıklı 100 erkeği belli oldu
15:32 Ayasofya 2019'da en çok ziyaret edilen müze oldu
15:32 İbrahim Tatlıses: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 16:32:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Her saç kesim ücretinin yarısı Elazığ'a - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]