Son Dakika Haberleri: Her salı günü vatandaşlara ayrılacak
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Her salı günü vatandaşlara ayrılacak

21 dakika önce

AK Parti Bozüyük İlçe Başkanlığı, yarından itibaren her salı günü vatandaşların talep ve önerilerinin dinleneceği Gönül Günleri düzenleyecek.

Her salı günü vatandaşlara ayrılacak, System.String[]
AK Parti Bozüyük İlçe Başkanlığı, yarından itibaren her salı günü vatandaşların talep ve önerilerinin dinleneceği Gönül Günleri düzenleyecek.

Konuyla ilgili olarak bir açıklamada bulunan AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, "18 Haziran 2019 Salı gününden itibaren, takip eden her

salı günü Bozüyük AK Parti İlçe Başkanlığı'mızda saat 12.00-18.00 saatleri arasında hemşehrilerimizle düzenli olarak hasbihal edeceğiz. Değerli hemşehrilerimizin görüş, öneri ve taleplerini dinleyeceğimiz, çözümler arayacağımız, sohbet edip bir bardak çay içeceğimiz bu Gönül Günlerimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:06 Kaynak: İHA
Bozüyük, AK Parti
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