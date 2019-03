Her Sandık İçin Polis Görevlendirilecek

Her sandık için polis görevlendirilecek Afyonkarahisar'da seçimde bin 400 polis görev alacakAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Afyonkarahisar'da 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 290 bin seçmenin oy kullanacağı 981 sandık için bin 400 polisin görevlendirileceğini söyledi.

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Afyonkarahisar'da 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 290 bin seçmenin oy kullanacağı 981 sandık için bin 400 polisin görevlendirileceğini söyledi.

Yıldız, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak seçimlerin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi ve vatandaşların hür iradesini hiçbir baskı ya da tesir altında kalmadan sandığa yansıtabilmesi amacıyla emniyet mensuplarının görevde olacağını kaydetti. İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, şuana kadar seçimle ilgili ciddi bir seçim suçunun işlenmediğini söyleyerek; "Ülkemizde yerel seçimlerle ilgili yaklaşık 1 aydır yoğun bir faaliyet var. Siyasilerimiz seçmenleriyle buluşuyorlar, bununla ilgili değişik toplantılar yapıyorlar. İlimizde de bu tür etkinlikler çok sık oldu. Çok şükür ki bu zamana kadar her hangi bir sıkıntı ciddi bir seçim suçu işlenmeden gerek siyasilerimiz sağduyusuyla gerek vatandaşlarımızın anlayışıyla bu günlere kadar geldik. Umarım bundan sonrada seçim günü de çok büyük bir sıkıntı yaşamadan Afyonumuza yakışır bir seçim geçireceğimizi düşünüyorum" dedi.

Tek isteklerinin kimsenin burnu dahi kanamadan seçim sürecini tamamlamak olduğunu kaydeden Yıldız; "Afyonumuz için söylememiz gereken önemli hususlardan bir tanesi şu; toplam 59 belediye başkanımız seçilecek. Yani biraz seçim olarak belediyelerin fazla olduğu yanında muhtarlarımızın da seçileceği, il genel meclis üyelerimizin, belediye meclis üyelerinin de seçileceği bir seçim olması hasebiyle güvenlik anlamında bize düşen sorumluluklar biraz daha artıyor. Amacımız biz olayın güvenlik kısmındayız. Tüm partilerimize aynı mesafedeyiz. Tek temennimiz kimsenin burnu kanadan karşılıklı anlayış içinde bir seçim olmasıdır" dedi.

Afyonkarahisar'da toplam 458 sandığın kurulacağının bilgisini veren Yıldız, her sandığın başında da 1 polis memurunun görevli olacağını aktardı. Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü;

"Seçmen sayımız 149 bini açmış yaklaşık 150 bin kişi. İlçelerimizi de dahil ettiğimiz zaman genel toplama baktığımız zaman 981 sandığımız ve 290 bin oy kullanacak vatandaşımız var. Bizim için önemli olan halkımızın hür iradesinin ve demokrasi kurallarına uygun şekilde sandığa yansımasını sağlamak adına görev yapmak. Biz il merkezinde 1000'e yakın personelimize görev alacağız. İlçelerimizi de buna dahil ettiğimiz zaman bin 400'e yakın personelimiz görevli olacak.

