Her Seferinde Milletimizin Duasıyla Bu İşlerin Üstesinden Geldik"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "İnşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde ekonomiyle ilgili bulutlar dağılacak ve ülkemiz aydınlık yarınlara kararlı bir şekilde gidecek.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "İnşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde ekonomiyle ilgili bulutlar dağılacak ve ülkemiz aydınlık yarınlara kararlı bir şekilde gidecek. Biz, bu işlerle ilk defa karşı karşıya kalmıyoruz. Geçmişte de Türkiye'yi bu yolla sınamaya kalktılar. Her seferinde de milletimizin duasıyla, desteğiyle bu işlerin üstesinden geldik. Bundan sonra da aynısı olacak, hiç endişeniz olmasın." dedi.



Yıldırım, Erzincanlılar Kalkınma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin Altındağ'daki hizmet binasının açılış töreninde konuştu.



Konuşmasına, yarıyıl tatili biten öğrencilere zihin açıklığı dileyerek başlayan Yıldırım, insanların gurbette memleket hasretini gidermelerini sağlayacak, sıcak, samimi bir binanın açılışını yaptıklarını söyledi.



Derneğin, Ankara'da yaşayan Erzincanlılara hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, binanın yapımında katkısı bulunan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'ye teşekkür etti.



Tiryaki'nin 15 yılda Altındağ'ı dönüştürdüğünü, güzelleştirdiğini belirten Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın Yenimahalle Belediye başkan adayı olan Tiryaki'ye başarılar diledi. Yıldırım, Tiryaki'nin Yenimahalle'de de başarılar göstereceğini ifade ederek, desteklerinin tam olduğunun altını çizdi.



Ankara'da, Erzincan'ın merkez nüfusundan daha fazla Erzincanlı bulunduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Bizim hemşehrilerimizin el attığı işin arkası hep güzel olur." diye konuştu.



Yıldırım, Altındağ Belediye başkan adayları Asım Balcı'nın bayrağı Tiryaki'den devralarak, hizmetlere aynı hız ve kararlılıkla devam edeceğini söyledi.



"Erken terhisten tamamlıyoruz"



Dernek Başkanı Mustafa Seçen'in, yolu Ankara'ya düşen Erzincanlıların sorunlarının çözmeye çalıştığını, bir vakıf adamı olduğunu kaydeden Yıldırım, yeni açılan binada Erzincanlıların buluşacağını dile getirdi.



Depremler, afetler, zulümler yaşayan, acı çeken Erzincanlıların paylaşmayı, yardımlaşmayı sevdiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:



"Yakında bir seçim var, malum 31 Mart'ta seçim olacak. 5 yıllığına Ankara, İstanbul, Türkiye'nin her yerinde, illerde, ilçelerde, beldelerde, mahallelerde, köylerde belediye başkanı, muhtarlar, meclis üyelerini seçeceğiz. 24 Haziran'da seçimleri yaptık, TBMM'yi yeniledik, Cumhurbaşkanımızı seçtik. Şimdi sıra yerel yönetimlerde. İnşallah 24 Haziran'da milletimizin ortaya koyduğu kararlı duruş, 31 Mart'ta da aynen devam edecek, istikrar sürecek, Türkiye büyümeye devam edecek."



Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olduğunu anımsatarak, "Cumhurbaşkanımız bizi aday göstereceğini açıkladı. İnşallah 18 Şubat'tan itibaren halen devam etmekte olduğum TBMM görevini tamamlamış olacağım. Erken terhisten tamamlıyoruz. Ver elini İstanbul. Allah hakkımızda hayırlısını versin." dedi.



"Var gücümüzle çalışacağız"



Seçimlerin önemli olduğunu, her seçimin yeni bir heyecanı, yeni bir bekleyişi, yeni umutları beraberinde getirdiğini aktaran Yıldırım, 1994'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görev yaptıklarını, daha sonra AK Parti'yi kurduklarını ve 2002'den bu yana da milletvekilliği, bakanlık, başbakanlık ve TBMM Başkanlığı görevlerinde bulunduğunu anlattı.



Bu süreleri boşa geçirmediklerini, Türkiye'nin her yerine yollar inşa ettiklerini aktaran Yıldırım, "Yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük milleti birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz." ifadesini kullandı.



"Şimdi bakıyoruz, diğer ittifak içinde maskeli adaylar var. Maskeyi kaldırınca HDP gözüküyor, kapatınca CHP gözüküyor. Millet bunu yemez. Hiçkimse öyle hayal görmesin." diyen Yıldırım, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin emrinde olmaya devam edeceklerini kaydetti.



Yıldırım, Türkiye'nin, milletin istikrarlı ve kararlı şekilde 2023 hedeflerine, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına gitmesi için var güçleriyle çalışacaklarına işaret ederek, Ankara ve İstanbul'u alarak "durmak yok, yola devam" diyeceklerini bildirdi.



"Millete hep dürüst olduk"



Bugün kafa karıştırmaya çalışanların olduğunu, sorunları da çözümünü de bildiklerini ifade eden Yıldırım, "İnşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde ekonomiyle ilgili bulutlar dağılacak ve ülkemiz aydınlık yarınlara kararlı bir şekilde gidecek. Biz, bu işlerle ilk defa karşı karşıya kalmıyoruz. Geçmişte de Türkiye'yi bu yolla sınamaya kalktılar. Her seferinde de milletimizin duasıyla, desteğiyle bu işlerin üstesinden geldik. Bundan sonra da aynısı olacak, hiç endişeniz olmasın." diye konuştu.



Bugüne kadar Türkiye'ye, millete hep dürüst olduklarını, ne dedilerse onu yaptıklarını kaydeden Yıldırım, şöyle devam etti:



"Yollar, altyapı, sağlık, eğitim tamam, şimdi üstyapıya bakıyoruz. Üstyapı ne? Daha büyük ekonomi, daha çok üretim, daha çok iş, gençlerimize daha güzel bir gelecek. Bundan sonraki bütün gücümüz, bütün enerjimizi buna ayıracağız. Çünkü bunları yapmasaydık üstyapıyı nasıl yapacaktık? Yol olmasa nasıl ekonomiyi geliştireceksin? Elhamdülillah bugün bu işlerin hepsini hallettik. Bundan sonra işimiz, bütün gücümüzü, kaynağımızı vatandaşlarımızın beklentilerini daha fazla karşılamak için kullanmak olacak."



Açılış kurdelesini Yıldırım kesti



Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de açılışını yaptıkları binanın hayırlı olmasını dileyerek, Yenimahalle belediye başkanlığını kazandığı takdirde burada da sivil toplum kuruluşlarının binalarını yeniden yapacaklarını, Yenimahallelileri özlem duydukları hizmete kavuşturacaklarını söyledi.



Dernek Başkanı Mustafa Seçen de heyecanlı olduğunu belirterek, açılışa katılanlara teşekkür etti.



Konuşmaların ardından Yıldırım, dualar eşliğinde dernek binasının açılışını gerçekleştirdi.



Derneğin açılış kurdelesini kesen Yıldırım, vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.



Açılışa, Ankara Valisi Vasip Şahin ile eski bakanlar Ali Coşkun ve Vecdi Gönül ile bazı milletvekilleri de katıldı.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya Askeri Müdahale Açıklaması

Toyota'nın Türkiye'de Ürettiği C-HR Hybrid, 2018 Yılında Dünyanın En Çok Tercih Edilen Otomobili Oldu

CHP'li Özel: Türkiye'nin Korku Filmini 1994'te Yaptığımız Hatalarla Başlattık

10 Yıl Sonra İlk Kez Görülen Keçiyi Avlayanlara 23 Bin TL Ceza