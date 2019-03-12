Son Dakika Haberleri: Her Şehide Bir Hatim" Projesi

Her Şehide Bir Hatim" Projesi

1 saat önce

Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin "Her Şehide Bir Hatim" projesi kapsamında şehitler için dua edildi.

Her Şehide Bir Hatim
Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin "Her Şehide Bir Hatim" projesi kapsamında şehitler için dua edildi.

Proje kapsamında, Kepez ilçesinde yaşayan şehit ailelerini ziyaret eden öğretmen ve öğrenciler, okulda öğrenci ve veliler tarafından okunan hatimleri şehit ailelerini hediye ettiler.

Yaklaşık 120 öğrencinin ziyaret ettiği 35 şehit ailesi, okulda düzenlenen dua programına katıldı.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan ziyaretlerle ilgili slayt gösterimi yapıldı.

Kepez İlçe Müftüsü Metin Arcaklıoğlu tarafından dua edilmesinin ardından, katılanlara lokum ikram edildi.

Okul müdürü Yılmaz Güney, yaptığı açıklamada, okulun beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesi üzerine başlattıkları projede, öğrencilerle birlikte 35 şehit ailesini ziyaret ederek, okudukları hatimleri ailelere hediye ettiklerini söyledi.

Projenin final programını yine şehit aileleri ile birlikte yaptıklarını ifade eden Güney, "Amacımız hem şehit ailelerinin sahipsiz olduklarını düşünmemelerini sağlamak hem de şehitlerimiz için güzel bir etkinlik düzenlemekti." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:52 Kaynak: AA

Kepez, Güncel
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