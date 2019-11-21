Her şehri ünlüsüyle geziyoruz

Halfeti Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ersoy ile beraberindeki heyeti, Belediye Başkanı Şeref Albayrak konuk etti.



Düzenlenen tekne turunda Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ve beraberindekilere ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtan Albayrak, turizm alanında yaptıkları çalışmaları da anlattı.



Pervin Ersoy ise Türkiye'nin her şehrinin başlı başına bir miras ve hazine olduğunu vurgulayarak, "Binlerce yıllık geçmişi olan olan bu toplumun ileri gitmesine bu gibi projelerle hep birlikte destek olacağız" değerlendirmesinde bulundu.



Ersoy, misafirperverliğinden dolayı Albayrak'a teşekkür etti.