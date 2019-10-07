Son Dakika Haberleri: Her sel sonrası Borçka'daki Muratlı Barajı çöplüğe dönüyor
Son Dakika Güncel Her sel sonrası Borçka'daki Muratlı Barajı çöplüğe dönüyor

Her sel sonrası Borçka'daki Muratlı Barajı çöplüğe dönüyor

1 saat önce

Her sel sonrası Borçka'daki Muratlı Barajı çöplüğe dönüyor Dün gece yaşanan sel sonrası yine korku yaşayan aile evlerine yeniden döndüARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan her şiddetli yağış ve sel sonrasında bölgedeki Muratlı Barajı derelerin getirdiği çöpler ve odun parçaları...

Her sel sonrası Borçka'daki Muratlı Barajı çöplüğe dönüyor

Dün gece yaşanan sel sonrası yine korku yaşayan aile evlerine yeniden döndü

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan her şiddetli yağış ve sel sonrasında bölgedeki Muratlı Barajı derelerin getirdiği çöpler ve odun parçaları ile doluyor.

Adeta büyük bir çöp havuzunu andıran Muratlı Barajı'nda dün gece yağan şiddetli yağış sonrası yine bildik manzaralar oluştu. Dün gece etkili olan şiddetli yağış sonrası derenin taşması sonucu evlerinden çıkamayan 3 kişilik aile, bulundukları yerden AFAD ve AKUT ekiplerince gece kurtarılırken, günün ilk ışıkları ile yaşadıkları o anları anlattılar.

İlçeye bağlı Küçük Köy Mahallesi'nde, geçtiğimiz günlerde şiddetli yağışın ardından derenin taşması sonucu evlerinden çıkamayan aile bir hafta arayla ikinci kez evlerinde mahsur kalırken, Mehmet Kasımoğlu, eşi Meliha Kasımoğlu ve kaynanası Huriye Yıldız olmak üzere 3 kişilik aile, evlerinin giriş bölümü su ve çamurla dolması sonucu mahsur kaldılar. AFAD ve AKUT ekipleri aileyi bulunduğu yerden kurtarırken, Mehmet Kasımoğlu'nun solunum yetmezliği çeken kaynanası Huriye Yıldız sedye yardımıyla ambulansa taşınarak ilk etapta Borçka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavi sonrası aile geceyi yakınlarının evinde geçirdi. Sabah evine dönen Kasımoğlu ailesi evlerinin yakınındaki istinat duvarının bir an önce bitirilmesini istedi.

Her sel sonrası Borçka'daki Muratlı Barajı çöplüğe dönüyor

Muratlı, Artvin, Borçka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:29 Kaynak: İHA
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