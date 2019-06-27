Her sene binlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı şehir Kabil'de doktor olmak
1 saat önce
Afganistan'da 2018 yılında 11 bini aşkın sivil silahlı çatışma ya da intihar saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Ülkede, terör örgütü Taliban ile 18 yıldır süren iç savaşta en kötü dönemlerden biri yaşanıyor. 2010 sonrası örgütün saldırıları giderek daha da artmaya başladı.
Afganistan
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:23
'da 2018 yılında 11 bini aşkın sivil silahlı çatışma ya da intihar saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Ülkede, terör örgütü Taliban ile 18 yıldır süren iç savaşta en kötü dönemlerden biri yaşanıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen sene giderek artarken, başkent Kabil
belki de bir yabancı için tek güvenli şehir.
Kabil'e giden euronews muhabiri Monica Pinna bu şehri, "binaları ve insanları korumak için içi duvarlarla dolu bir kaleye" benzetiyor.
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