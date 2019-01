- 'Her şey 3 puan değil' diyen takımdan görülmemiş centilmenlik"Futbolda her şey 3 puan değil" dediler, rakip takıma gol attırdılarİZMİR - İzmir 'de, amatör bir maçta yaşanan centilmenlik örneğinde, bir oyuncunun ikili mücadele sırasında yere düşmesinin ardından rakip takımın oyuncusu topu filelere gönderdi. Golü atan takımın yöneticileriyse, yere düşen rakip takımın futbolcusuna faul yapıldığını bildirerek, hakemin 'gol' kararına rağmen kararda adaletsizlik olduğunu düşündü ve kendi kalelerine gol atılmasına müsaade etti.İzmir'de oynanan amatör bir futbol maçında centilmenlik örneği yaşandı. Olay, geçen pazar günü Karabağlar Genç Yıldız Spor ile Karabağlarspor maçı esnasında meydana geldi. Maçın 10'uncu dakikasının oynandığı sırada Karabağlar Genç Yıldız oyuncusu rakip takımın oyuncusunun ayağına basarak yere düşmesine sebep oldu. Pozisyonun devamında ise Karabağlar Genç Yıldız Kulübü golü bularak öne geçti. Oyuncunun yere düşme anını görmeyen hakemin golü vermesi ile Karabağlar Genç Yıldız 1-0 öne geçti. Durumu fark eden Karabağlar Genç Yıldız yönetimi ise oyunculara maç başladıktan sonra hiçbir şekilde hareket etmemesi ve Karabağlar sporlu oyuncuların gol atması talimatını verdi. Maç başladıktan sonra hiçbir şekilde topa müdahale etmeyen oyuncular Karabağlarspor'un golü atmasına izin verdi ve böylece durum eşitlendi. Maçın sonunda yenilen Karabağlar Genç Yıldız Spor olurken, konu ile ilgili açıklama yapan Karabağlar Genç Yıldız Spor Kulübü Başkanı Nazmi Önen yaptığı açıklamada futbolun 3 puandan ibaret olamadığına vurgu yaptı."Futbolda şiddete karşıyız"Önen, "Takımımız İzmir 1. Amatör lig 7. Grupta mücadele ediyor. Play off şansımız var fakat rakibimizin öyle bir durumu. Pazar günü oynanan maçta oyuncumuz rakip takım oyuncusunun ayağına bastı ve pozisyonun devamında gol attık. Hakem pozisyonu görmedi, fauldü oysa. Biz de oyuncularımıza kaleyi açmalarını söyleyerek rakip takımın gol atmasını sağladık. Durum böylece eşitlenmiş oldu. Biz bunu dostluk, kardeşlik olsun diye yaptık. Futbolda her şey 3 puan demek değil. Futbolda şiddete karşıyız. Toplumumuzun buna karşı duyarlı olması gerekiyor. Maçın sonunda mağlup olduk" diyerek sözlerini noktaladı.