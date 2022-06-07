Olayın yaşandığı 07 Haziran günü ise Hüseyin Bilsen, eski eşinin ağabeyinin evine gelerek 4 çocuğunun gözü önünde katletti. Yaşanan olay üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Hatice Bilsen ve Hüseyin Bilsen'in cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Yaşamını yitiren Hatice Bilsen, bilinmeyen bir sebepten ötürü bir hafta önce boşanma aşamasında olduğu eşinin evinden ayrılarak ağabeyinin evine geldiği öğrenildi.

Ankara 'nın Etimesgut ilçesi Emirler semti Piyade Mahallesi 1976 sokakta edinilen bilgiye göre, Mehmet Bilsen (49) boşanma aşamasındaki eşi Hatice Bilsen'i 4 çocuğu gözü önünde yanında getirdiği silahla ateş ederek hayatına son verdi. Eski karısını öldürdükten sonra Mustafa Bilsen, silahla kendini vurarak yaşamını yitirdi.

Kaynak: İHA

Piyade, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Her şey 4 çocuğun gözü önünde oldu! Boşanma aşamasındaki eşini öldüren adam, intihar etti - Son Dakika

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