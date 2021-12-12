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Her şey ailesinin gözü önünde oldu! Tartıştığı kiracısını evinin balkonundan kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika

Her şey ailesinin gözü önünde oldu! Tartıştığı kiracısını evinin balkonundan kurşun yağmuruna tuttu

12.12.2021 15:49

Bursa'da yaşanan olayda bir iş yeri sahibi, evinin altındaki dükkanından çıkmasını istediği kiracısıyla tartışma yaşadı. Tartışma esnasında evinden silahını alan iş yeri sahibi, evinin balkonundan alt kattaki kiracısını kurşun yağmuruna tuttu. Ailesinin gözleri önünde kurşun yağdıran saldırganın o anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Hamitler Mahallesi'nde geçen cuma günü meydana gelen olayda iddiaya göre İ.K., evinin altındaki dükkanında berberlik yapan M.T.'den iş yerinden çıkmasını istedi.

Her şey ailesinin gözü önünde oldu! Tartıştığı kiracısına evinin balkonundan kurşun yağdırdı

AİLESİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE KİRACISINA KURŞUN YAĞDIRDI

Kiracısıyla tartışan İ.K. evinden aldığı tabancayla, balkona çıkarak sokakta bulunan M.T.'ye ateş etti. Balkona ve pencereye çıkan ailesinin gözleri önünde ateş eden İ.K., kiracısını ayak bileğinden yaraladı. Çevrede korku ve paniğe neden olan olay, cep telefonuyla görüntülendi.

Her şey ailesinin gözü önünde oldu! Tartıştığı kiracısına evinin balkonundan kurşun yağdırdı

TABANCA RUHSATSIZ ÇIKTI, SALDIRGAN CEZAEVİNDE

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, İ.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından İ.K., 'kasten adam yaralama' ve 'Ruhsatsız silah taşımak' suçlarından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Her şey ailesinin gözü önünde oldu! Tartıştığı kiracısını evinin balkonundan kurşun yağmuruna tuttu

Osmangazi, Silah, Bursa, Cuma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Her şey ailesinin gözü önünde oldu! Tartıştığı kiracısını evinin balkonundan kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Her şey ailesinin gözü önünde oldu! Tartıştığı kiracısını evinin balkonundan kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika
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