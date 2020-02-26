Her şey bebek maması paylaşımıyla başladı, şimdi dernekleşiyorlar - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Her şey bebek maması paylaşımıyla başladı, şimdi dernekleşiyorlar - Son Dakika

Her şey bebek maması paylaşımıyla başladı, şimdi dernekleşiyorlar

6 saat önce

Sosyal medyada ihtiyaç sahibi bir bebek için paylaşılan bebek mamasına vatandaşların yoğun ilgi göstermesiyle sosyal medyada yardımlaşma gurubu oluşturuldu.

Her şey bebek maması paylaşımıyla başladı, şimdi dernekleşiyorlar, System.String[]

Sosyal medyada ihtiyaç sahibi bir bebek için paylaşılan bebek mamasına vatandaşların yoğun ilgi göstermesiyle sosyal medyada yardımlaşma gurubu oluşturuldu.


Fecebok'ta Edremit Yardımlaşma Grubu isminde kurulan yardımlaşma gurubu takipçi sayısı ve vatandaşların gösterdiği yoğun ilgi sayesinde gurup dernek kurma aşamasına geldi.


Edremit'te çeşitli meslekler de görev yapan gönüllü beş arkadaş tarafından sosyal medya üzerinden oluşturulan yardım gurubu 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde 3 bin 500 takipçi desteği ile yüzlerce kişiye yardım ulaştırdı.


Şimdi 20 gönüllü arkadaş ve 3 bin 500 sosyal medya takipçisi ile ihtiyaç sahiplerinin dertlerine derman oluyorlar.


"Alan el ile veren el arasında köprü oluyoruz" diyen yardımlaşma gurubu gönüllüleri Edremit Kadıköy mahallesinde hayırsever bir vatandaş tarafından verilen depoda biriktirdikleri ev eşyası, kıyafet, gıda, yakacak, mobilya ve her türlü beyaz eşyayı hayırseverlerden alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar.


Yardım amaçlı dernek kurmak için müracaatta bulunan Edremit Yardımlaşma Gurubu gönülleri, "Sizin kullanmadığınız bir eşya başkasının ihtiyacı olabilir arayın bizi evinizden alalım ihtiyaç sahibine ulaştıralım" diyorlar.


Gurup adına açıklama yapan gurup kurucularından Güner Kaya "Açın dolaplarınızı bakın o kadar çok giymediğiniz küçülen, alıp bir veya iki kere giyip bir daha kullanmadığınız kıyafet, ayakkabı montunuz var ki getirin bize biz dağıtalım. Ayrıca evinizde yer bulmadığınız fazla eşyalarınızı depolarda çürütmeyin. Getirin bize biz ihtiyaç sahibine verelim. Biz bu işi karşılıksız gönülden yapıyoruz. Bizimle birlikte yola çıkan evinden, ailesinden işinden zaman ayırarak destek veren gönlü ve yüreği güzel tüm gurup arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Daha çok kişiye ulaşmak için bu hayırlı işte bizimle birlikte çalışacak gönüllüleri aramızda görmek istiyoruz. Bizlere güvenip her türlü yardımda bulunan halkımıza, Türk Kızılayı Edremit Şubesi ve diğer yardım derneklerine çok teşekkür ediyorum Allah yaptıkları hayırları kabul eylesin. Bizlere Fecebok'ta Edremit Yardımlaşma Grubu isimli sayfadan takip edip mesaj bırakarak ulaşabilirsiniz."dedi. - BALIKESİR

Edremit, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:53 Kaynak: İHA
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