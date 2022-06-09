Her şey bir örgü ile başladı - Son Dakika
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Her şey bir örgü ile başladı

09.06.2022 14:50

Her şey bir örgü ile başladı Malatya'da elinde örgü ile okula giden Yasemin öğretmen öğrencilerine ilham kaynağı oldu.

Her şey bir örgü ile başladı

MALATYA - Malatya'da elinde örgü ile okula giden Yasemin öğretmen öğrencilerine ilham kaynağı oldu. Müzikle de birleşen örgü hevesi tüm sınıfta bir tutkuya dönüştü.

Battalgazi ilçesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam eden Kazım Karabekir İlkokulu'nda Yasemin Güler öğretmenin örgüye ve müziğe olan ilgisi öğrencilerine de sıçradı. Tüm sınıf öğrencilerinin melodika çalarak örgü örmeye başladığı okulda öğrenciler boş zamanlarını melodika çalıp, örgü örmeyle geçiriyor.

Her şey bir örgü ile başladı

Elinde örgü ile bir gün sınıfa gitmesiyle her şeyin başladığını kaydeden 2.sınıf öğretmeni Yasemin Güler, "Bir gün elimde örgü ile sınıfa geldim. Çocukların çok ilgisini çektiler çok heveslendiler. Bende çocukluk yıllarımda bizim zamanımızda yapılan ev ekonomisi dersi aklıma geldi. Bu derste öğretmenlerimiz bize dikiş diktirir, bohça kenarı, örgü ördürürlerdi, antika yaptırırlardı. Neden günümüzde Z kuşağı çocukların da bunları yapamayayım diye o anda bir fikir geldi aklıma ve bu fikri gerçekleştirmek adına küçük bir örgü ile başlayalım istedim. Benim öğrencilerim ikinci sınıf öğrencisi ben öğrencilerimle örgü ile başlamak istedim. Amacım sol beyni geliştirmek çünkü beynin her iki tarafı aynı anda gelişirse bu bize başarı getirecektir düşüncesindeyim. Sadece örgü ile de kalmadık. Daha önceki dönemlerde de melodika diye bir dersimiz vardı. Müzik dersini melodikaya çevirerek çocuklara müziğin tınısını yerleştirmeye çalıştım" ifadelerini kullandı.

Amaç beynin her iki tarafının gelişimi

El işi ve müziğin birleşmesinin öğrencilerde zeka gelişimine etki edeceğine inandığı ifade eden Yasemin öğretmen, "Amacım beynin her iki tarafının gelişimi ve başarıyı arttırmak. Haroşe örgüyle başlamak istedim. Elbeziyle başladık. İlk etapta başaramayan öğrencilerimiz de oldu ama yaptıkça heveslenen öğrencilerin ilgisini daha çok çektiğini düşünüyorum. El işinin ne kadar zeka gelişimine etkisi varsa müziğin de aynı ölçüde gelişime katkısı olacağını düşünüyorum. Amacımız ne kadar çok sosyal zekayı geliştirebilirsem o kadar çok başarıyı arttırabilirim hedefindeyim" diye konuştu

Öğrenciler ise müzikle ile birlikte örgü örmeyi çok sevdiklerini söyledi.

Her şey bir örgü ile başladı
Her şey bir örgü ile başladı
Her şey bir örgü ile başladı
Her şey bir örgü ile başladı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kazım Karabekir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Her şey bir örgü ile başladı - Son Dakika

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