AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, Kocaeli Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik ve yönetimini ziyaret etti. Dernek binasında gerçekleşen ziyarette başkan adayı Gönül'e AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı ve partililer eşlik etti. Yeniden seçilerek göreve gelen Dersimliler Derneği Ruhi Çelik ve yönetimini tebrik eden AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "Ben İzmit'e söz veriyorum her vatandaşımızın önerilerine açık olacak, herkesle irtibat halinde olacağız. Bu güne kadar hangi görevde bulunduysam, ne yaptıysam hep istişare ederek yaptım. Ben başka türlüsünü hayal edemiyorum ve bilmiyorum. Her şey birlikte güzel" dedi.

İZMİT'İ ÇOK SEVDİĞİNİZİ BİLİYORUZ

"Sizleri derneğimizde görmekten mutluluk duyuyoruz" diyerek sözlerine başlayan Kocaeli Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik, "Sibel Hanım'dan iyi bir atak bekliyoruz. Sizi aramızda görmekten gerçekten mutluyuz ve sizden umutluyuz. İzmit'i çok seven birisi olduğunuzu biliyoruz. Bizleri ziyaret ederek anlamlı bir adım attınız. Seçildikten sonra güzel projelere imza atacağınıza inanıyoruz. Sibel Hanım'ın nazik ziyaretine tekrar çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İZMİT'E GIPTA İLE BAKACAKLAR

Kocaeli Dersimliler Derneği ziyaretinde açıklamalarda bulunan AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "İzmit'te yurdumuzun 7 bölgesinden birçok hemşerimiz bulunuyor. Ben inanıyorum ki bu sokaklarda yürüyen ve İzmit'in havasını soluyan vatandaşlarımız yapacağımız dokunuşlardan sonra İzmit'e gıpta ile bakacaktır. Başkan olduğumuz zaman kimseyi kırmadan işlerimizi yapacağız Ben İzmit'e söz veriyorum her vatandaşımızın önerilerine açık olacak, herkesle irtibat halinde olacağız. Bu güne kadar hangi görevde bulunduysam, ne yaptıysam hep istişare ederek yaptım. Ben başka türlüsünü hayal edemiyorum ve bilmiyorum. Her şey birlikte güzel" diye konuştu.

KAYNAK ÜRETEN PROJELER YAPACAĞIZ

Açıklamalarına devam eden Gönül, "Bizler bu yola çıkarken gönül belediyeciliği yapacağımızı candan söyledik. Bu niyetle yola çıkıyoruz. İzmit'i bir aile olarak görüp hep birlikte kazanma gayreti içerisinde olacağız. Kaynak tüketen değil kaynak üreten projeleri hayata geçireceğiz. Gençlerin istihdamına yönelik projelere önem vereceğiz." Dedi.

DAHA YAKINDAN TANIMAK İSTERİM

Dersim'i görmek istediğini ifade eden başkan adayı Gönül "Tuncelimizi ve Dersim'i görme imkanım olmadı fakat Tuncelimizin güzel coğrafyasını ve insanlarını hep iyi anlattılar. En yakın zamanda gidip görmek ve Dersim kültürünü daha yakından tanımak isterim. İnşallah bir vesile olur ve hep beraber gideceğimiz bir çalışma yaparız" ifadelerini kullandı.