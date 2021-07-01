Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sokak hayvanlarına yeni yaşam alanı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sokak hayvanlarına yeni yaşam alanı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, bin 500 sokak hayvanına ev sahipliği yapan Sincan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne 4 yeni ünite daha ekleyerek 700 sokak hayvanına daha barınma alanı oluşturdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından sokak canlarına daha geniş ve konforlu bir ortam sağlamak için Sincan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yeni barınak üniteleri oluşturuldu. Yaklaşık bin 500 sokak hayvanına ev sahipliği yapan merkezin hayvan barındırma kapasitesi artırıldı. İlave 700 kapasiteli 4 yeni ünitenin eklenmesiyle birlikte bakımevinde yaklaşık hayvan varlığı kapasitesi 2 bin 200'e yükseldi. Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca sokak hayvanlarının daha hijyenik koşullarda yaşaması amacıyla yeni dezenfekte makineleri alınarak, hayvan nakil araçları ve hayvan barınma alanları düzenli olarak ilaçlanmaya başlandı.

Rutin genel temizliğin yanı sıra kafesler, nakil araçları, gezinme alanları ve mama kaplarının tazyikli sıcak ve soğuk su ile temizlendiğini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, "Sincan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yeni barınma alanları inşa ederek, tedaviye gereksinim duyan sokak canlarımıza daha geniş ve ferah alanlarda hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Kullandığımız araç ve gereçleri hem yeniliyor hem de çeşitlendiriyoruz. Bu suretle sokak canlarının refahını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca yeni aldığımız araçlarla sıcak ve soğuk su ile temizlik ve dezenfeksiyon çalışmasına başladık. Sokak hayvanlarının naklinde kullandığımız araçları da soğuk ve sıcak su ile her nakil sonrasında yıkıyor ve ilaçlıyoruz. Sokak canlarının sağlığını en üst seviyeye çıkarmak için tüm ekibimizle birlikte çalışıyoruz" dedi.