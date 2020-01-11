Her şey çocuklar üşümesin diye - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – (Özel) Üniversite öğrencileri hayatlarında ilk kez ellerine örgü şişi ve ip aldılar. Önce örgü örmeyi öğrendiler ardından ise atkı ve bere ördüler köy okulunda okuyan minik kardeşlerine götürdüler.



Düzce Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Öğrenci Topluluğu üyesi gençler, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından açılan örgü kursuna katıldılar. Hayatlarında ilk defa ellerine örgü şişi alan yaklaşık 15 genç, kursta örgü örmeyi öğrendiler. 3 erkek 12 kızdan oluşan grup ellerine aldıkları şişlerle ilmek atmayı, ters-düz örgü örmeyi öğrendiler. Öğrendikten sonra ise ihtiyaç sahibi çocuklar için bere ve atkı ördüler.



Eline ilk defa örgü şişi alan Özlem Atız; ipleri esnaflardan tedarik ettiklerini belirterek "İhtiyaç sahibi çocuklar için atkı, bere ördük. İlk defa elimize şiş aldık. 3 haftalık süren bir atölye sonucunda atkılarımızı, berelerimizi ördük ve küçük dostlarımıza vereceğiz. Bu sene üşümeyecekler İnşallah" dedi.



Erkek öğrencilerinde ellerine şiş alarak ilmek ilmek ördükleri örgüleri ihtiyaç sahibi miniklere hediye etmenin mutluluğunu yaşarlarken ilk defa örgü ördüğünü belirten Cumali Çelikkılıç ise; örgü örmenin çok güzel olduğunu, kurs sonrasında eline stres atmak için cep telefonu yerine şiş alacağını dile getirdi. Erkeklerin kadınlara göre çok zor örgü ördüğünü de dile getiren Çelikkılıç; "Atkı örüyoruz, bere örüyoruz. Bir köy okuluna gittik. İhtiyaçlarını belirledik. Kışın kardeşlerimiz üşümesin diye Halk eğitim merkezinde örgü atölyesi yaptık. Sağ olsun onlarda bize yardımcı oldular. Biz toplum gönüllüleri vakfı olarak kaynak dediğimiz bir kavram var bizde. Biz kendimiz esnafı gezdik. İpler olsun, şişler olsun onları topladık geldik. Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Selma hoca bize şiş yapmayı öğretti. Bizde öğrendik. Bunları yaptıktan sonra 3 hafta gibi bir süreç geçti. Şimdi son aşamaya geldik. Hediyelerimizi hazırladık. Köy okuluna getireceğiz. Kardeşlerimiz üşümesin" dedi.



"Bu işi sadece kadınlar değil erkeklerde yapabilir"



Çelikkılıç, kendisinin Ağrılı olduğunu belirterek "Soğuğu iyi biliyorum. Bizim geçmişte yaşadığımız şeyleri şu anki kardeşlerimiz yaşamasın diye bizde bu farkındalığı oluşturmak istedik. İlk burada geldiğimizde Halk Eğitim'den biri geldi, bayanlar hoş geldiniz dedi. Elinize sağlık dedi. Beni bir görünce bir duraksadı şok oldu. Orada ben sevindim. Bu işi sadece kadınların değil erkeklerin de yapabileceğini görmüş oldum. Bende bundan mutlu oldum. Kadınlara göre daha dezavantajlıyız. Erkeklerin şişleri kavramasında sorun olabiliyor. Kadınlar daha iyi yapıyor ama bende ilk haftalarda zorlandım. Kavrayışını, el yormasını baya uğraştım ama yaptıktan sonra bir yere gittiğimde, sıkıldığımda elime alacağım bir uğraşım oldu. Bir şeyleri yapınca, gittikçe, ilerledikçe insanın hoşuna gidiyor. Bir kadına bunu öğretiyor olmam güzel bir şey oldu. Bunun farkındalığını oluşturduğum için gerçekten mutluyum. Toplum gönüllüleri vakfında olan ilkelerden birisi de farkındalık oluşturmak. Türkiye'nin her yerinde varız. Farklı aktivitelerde çalışmalarımız oluyor" diye konuştu.



Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı ve örgü öğretmeni Selma Kaplan ise öğrencilerin kendilerine örgü örmek ve ördükleri bere ve atkıları ihtiyaç sahibi çocuklara hediye etmek için öğrencilerin başvuru yaptığını dile getirerek; "Öğrencilerimiz bize örgü örmeyi öğrenmek istediklerini belirterek başvuru yaptılar. Bizde 3 hafta boyunca örgü eğitimi vererek onların örgü örmesini öğrenmelerini sağladık. 3 Hafta sonunda ise öğrencilerimiz ördükleri bere ve atkıları, ihtiyaç sahibi çocuklarımıza hediye edecekler" dedi.



15 Öğrenci hayatlarında ilk defa ellerine aldıkları örgü şişleri ve iplerle 3 hafta boyunca aldıkları eğitim sonunda ördükleri bere ve atkıları, belirledikleri köy okulunda ihtiyaç sahibi çocuklara vermek için hediye paketlerine koydular. - DÜZCE