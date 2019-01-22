Son Dakika Haberleri: Her Şey Çocukları ve Gençleri Korumak İçin

Her Şey Çocukları ve Gençleri Korumak İçin

1 saat önce

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü çocukların ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacı ile "Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması-8" projesi kapsamında umuma açık 281 işletme kontrol edip, bin 77 kişiyi sorguladı.

Her Şey Çocukları ve Gençleri Korumak İçin, System.String[]
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü çocukların ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacı ile "Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması-8" projesi kapsamında umuma açık 281 işletme kontrol edip, bin 77 kişiyi sorguladı.

Proje ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sağlanması amacıyla 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması-8' gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda İl Merkezi ve ilçelerimizde 3'ü içkili yer olmak üzere toplam 281 umuma açık İşletme kontrol edilerek, bin 77 şahıs sorgulanmıştır. Sorgulamalarda 1 aranan şahıs yakalanmış, 1 iş yerine ruhsatsız faaliyette bulunmaktan işlem yapılmıştır. 129 araç kontrol edilerek trafik yönünden kusurlu bulunan 1 araç sürücüsüne 235 TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:59 Kaynak: İHA

Uşak, 3. Sayfa
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