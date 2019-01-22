Her Şey Çocukları ve Gençleri Korumak İçin

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1 saat önce
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü çocukların ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacı ile "Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması-8" projesi kapsamında umuma açık 281 işletme kontrol edip, bin 77 kişiyi sorguladı.
Uşak
İl Emniyet Müdürlüğü çocukların ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacı ile "Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması-8" projesi kapsamında umuma açık 281 işletme kontrol edip, bin 77 kişiyi sorguladı.
Proje ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sağlanması amacıyla 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması-8' gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda İl Merkezi ve ilçelerimizde 3'ü içkili yer olmak üzere toplam 281 umuma açık İşletme kontrol edilerek, bin 77 şahıs sorgulanmıştır. Sorgulamalarda 1 aranan şahıs yakalanmış, 1 iş yerine ruhsatsız faaliyette bulunmaktan işlem yapılmıştır. 129 araç kontrol edilerek trafik yönünden kusurlu bulunan 1 araç sürücüsüne 235 TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. - UŞAK
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:59 Kaynak: İHA
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