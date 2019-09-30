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Her şey daha güzel bir Bornova için

20 dakika önce

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ile İzbeton Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Bornova'da yapılacak yatırım ve çalışmaları planlamak üzere biraraya geldi.

Her şey daha güzel bir Bornova için, System.String[]

" İzmir'in köklü, merkez ve vitrin ilçesi" diye tanımladığı Bornova'nın Büyükşehir Belediyesi için çok önemli olduğunu vurgulayan İzbeton Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, "Biz de İzbeton olarak bunun farkındayız. Sayın Mustafa İduğ, çok enerjik ve pozitif bir Başkan. Bornova'yı aldığı noktadan çok daha öteye götüreceğinden eminiz. Biz de kendisi ile sürekli iletişim halinde ve koordineli bir biçimde çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte asfalt serimleri, parke taş tadilatları, yeni yolların açılması ve trafiğin rahatlaması açısından çok önemli projelerimiz var. Bornova'yı güzelleştirecek işleri hep birlikte yapacağız" diye konuştu.

Başkan Mustafa İduğ ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başarısının en büyük aktörlerinden birinin İzbeton olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: "Seçim sürecinde karşımıza çıkan sorunların en başında yollar geliyordu. Bu da gösteriyor ki; halkın memnuniyetini ancak birlikte çalışarak sağlayabiliriz. Bu alandaki çalışmaları sadece ilçe belediyelerinin bütçeleri ile yapmak mümkün değil. Bu anlamda Sayın Kaya'nın yaklaşımı bizim için çok önemli. Sürekli alanda olan bürokrat. Kendisi ile uyum içinde çalışacağız"

Mustafa İduğ, Bornova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:40 Kaynak: Bültenler
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