Her Şey Daha İyi Olsun Diye Çalışıyoruz"
16 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Yüksel, "Ligin ikinci yarısında sahada ne yaptığını bilen bir takım olacak.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Yüksel, "Ligin ikinci yarısında sahada ne yaptığını bilen bir takım olacak." dedi.
Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devre arasında takımı ikinci yarıya iyi hazırlamak adına iki aşamalı kamp planladıklarını ve her şeyin iyi gittiğini söyledi.
İlk kampın Karabük'te tamamlandığını şimdi ise Antalya'da ikinci kampa başladıklarını belirten Yüksel, "Antalya kampı iyi gidiyor. Çocuklarımızda hırsı ve heyecanı gördükçe biz daha çok umutlanıyoruz. Sezon başında takım kamp yapamamıştı ve bunun sıkıntılarını yaşadık. Şimdi bu eksikliği gidermeye çalışıyoruz. Her şey daha iyi olsun diye çalışıyoruz. Ligin ikinci yarısında sahada ne yaptığını bilen bir takım olacak. Buna hem teknik ekibimiz hem de biz inanıyoruz." diye konuştu.
Transfer yasağını kaldırmak için son ana kadar çaba harcayacaklarını belirten Yüksel, bunu başardıklarında takıma takviye yapılacağını sözlerine ekledi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:30 Kaynak: AA
Ricardo Quaresma ile Adriano İdman Sonunda Tartıştı
Ziraat Türkiye Kupasında da VAR Sistemi Uygulanacak
Öğretmen Koca, Eşinin Eve Erkek Aldığını Kameradan Görüp Polise İhbarda Bulundu
Bu Köyde 3 Asırdır Dededen Toruna Kaz Yetiştiriciliği Yapılıyor