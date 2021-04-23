Her şey daha temiz bir İmranlı için - Son Dakika

"Daha temiz bir İmranlı" sloganı ile İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl öncülüğünde; ilçe merkezindeki farklı noktalara çöp kutusu yerleştirildi.

Daha yaşanılır bir İmranlı için çalışmalarına ara vermeden devam eden İmranlı Belediyesi, ilçe merkezinde halkın yoğun olarak kullandığı caddelere yeni mini çöp kovaları koyuyor. İlçe merkezinden başlanılan uygulamaya; park, bahçe ve önceden tespiti yapılan kentin diğer caddelerinde devam edilecek.

Çalışmayla ilgili değerlendirme yapan İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl; "Çöp kutuları, insanların yoğun olduğu ve çöp toplama araçlarının giremediği alanlarda kullanılacak. Yapılan çöp kutusu yenileme çalışmalarında pratik kullanım ve hijyenik şartların kolay sağlanması amaçlanıyor. Çöp toplama araçlarının şehir trafiğini aksatmasını önlemek amacıyla böyle bir çalışma başlattık. Bu kovalar sayesinde çöpler eskiye oranla daha derli toplu bir biçimde toplanacak, şehrimiz daha temiz görünüme kavuşacaktır. Ekipler şehrimizin önemli noktalarına kaldırım kenarlarına çöp kovalarının montaj çalışmalarını sürdürüyor. Daha temiz bir çevre ve ilçedeki yaşam kalitesini arttırmak adına hassas bir şekilde gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi. - SİVAS