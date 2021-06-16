Üye Girişi
Her şey daha yeşil bir Beylikdüzü için - Son Dakika

Her şey daha yeşil bir Beylikdüzü için

16.06.2021 15:26
Her şey daha yeşil bir Beylikdüzü için, System.String[]

Beylikdüzü Belediyesi, çölleşme ve kuraklıkla mücadele kapsamında ilçede birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve bu riski ortadan kaldırmak adına doğayı koruyan adımlar attıklarını açıkladı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, " İstanbul'un bu büyük riski ortadan kaldırması için çılgın projeler, beton kuleler ya da düzensiz konut artışlarına değil; doğayı koruyan vadilere, yeşil alanlara, kent ormanlarına, üreten topraklara, temiz bir çevreye ihtiyacı var. Bizler temiz bir çevre oluşturmak adına "Bugüne Nefes Yarına Umut" olmak için yeşil alan faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2017 yılında Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK BİLGEM işbirliği ile hazırladığı Türkiye Çölleşme Modeli raporunda bilim insanları; Türkiye arazisinin %12.7 si zayıf, %53.2 si orta ve % 25.5 inin yüksek çölleşme riski altında olduğunu belirtti. Orta yüksek risk grubunda belirtilen arazilerin çölleşme ve arazi bozulumuyla ilgili mücadelede hızlı ve etkin önlemler alınmaması durumunda yakın gelecekte Türkiye yüz ölçümünün yaklaşık yarısının (%48.6) yüksek çölleşme riski altında olduğu değerlendirildi. Beylikdüzü Belediyesi ise 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü kapsamında yaptığı açıklamada, son iki yılda yaptığı yeşil alan faaliyetleriyle ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını 9.6 metrekareye çıkardığını duyurdu. Doğaya yapılan yatırımları her zaman öncelikli tutan ve yeşil alan hedefini daha da üst seviyelere taşımak için adımlar atan Belediye, Beylikdüzü genelinde yaptığı çalışmalar kapsamında 389 bin 864 metrekare yeni yeşil alan ile birlikte toplam yeşil alan miktarının 3 milyon 509 bin 490 metrekareye ulaştığını belirtti. Bu kapsamda ayrıca ilçe genelinde 5 bin 186 adet yetişkin ağaç ve 144 bin 389 adet fidan, çalı ve bitki dikildiği söylendi.

Her şey daha yeşil bir Beylikdüzü için

Daha yeşil bir Beylikdüzü için 40 yeni parkı kente kazandıran Belediye, kentin bereketli topraklarında üretimi canlandırmaya, bununla birlikte yeşil ve sosyal alanların sayısını artırmaya da yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Doğayı koruyan vadilere, yeşil alanlara, kent ormanlarına, üreten topraklara, yaşam bahçelerine, temiz bir çevre oluşturmak adına Beylikdüzü'nde "Bugüne Nefes Yarına Umut" oluyor. Çölleşme olgusunun sadece söz konusu kentin değil, ülkenin de önemli bir sorunu haline geldiği gerçeğiyle çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, gerek çölleşme ve kuraklıkla mücadelede gerekse toprağın doğru ve verimli kullanımı adına pek çok önemli projeye imza atıyor. Örneğin son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları tamamlanan Yakuplu Kent Ormanı ile kente yepyeni bir yaşam alanı kazandırıldı. 50 dönümlük alanda hayata geçirilen, peyzaj düzenlemeleriyle de ziyaretçileri hayran bırakan ormanda yer alan 224 ağaç korunarak mevcut ağaçların iki katı kadar ağaç dikildi.

Kent tarımına büyük katkı

Öte yandan belediye tarafından ilçe halkının toprakla olan bağını kuvvetlendirmek ve kent tarımını desteklemek amacıyla oluşturulan 20 bin metrekarelik Umut Meyve Ormanı ve Hobi Bahçeleri'nde çoğaltılan ata tohumları da toprakla buluşmaya devam ediyor. 2018 yılında 12 tür 32 çeşit tohumla başlanılan ata tohumu çoğaltımı 21 tür 519 çeşide yükseldi. İsmini Beylikdüzülü vatandaşların verdiği ve Yaşam Vadisi 3. etaba teğet, 20 bin m2'lik bir alana sahip olan Yaşam Bahçesi'nde ise olgunlaşan tüm ürünler, yenilerinin yetişebilmesi adına toplanırken Beylikdüzü'ndeki ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılmak üzere Beylikdüzü Gıda Bankası'na teslim ediliyor. Üretim boyunca da herhangi bir kimyasal kullanılmadan ve doğal tarım ilkelerini uygulayarak yerel tohumdan üretilen fidelerle organik sebze meyve yetiştiriliyor. Çocukların kent tarımını öğrenmesi ve üretmenin önemini kavraması adına belediye tarafından ayrıca Küçük Bahçıvanlar Parkı da hayata geçirildi. Parkta çocuklara tarım eğitimi verilirken aynı zamanda çocuklarla birlikte toplamda 2 bin 350 adet sebze dikimi de gerçekleştirildi.

Yaşam Vadileri tüm İstanbul'a nefes oldu

Bakanlık tarafından yayımlanan raporda, Beylikdüzü'nün de içinde bulunduğu orta risk sınıfının yüksek risk grubuna dönüşmemesi için; çeşitli politikaların yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Beylikdüzü Belediyesi bu bağlamda hayata geçirilen projelerden bir diğerini Yaşam Vadileri olduğunu belirtti. Toplamda 5 etaptan oluşan ve 1 milyon 200 bin metrekarelik alanıyla Beylikdüzü'nden tüm İstanbul'a nefes olan Yaşam Vadisi projesinin son etap çalışmaları tamamladığında kent denizle buluşacak. Okuma bahçeleri, kokulu bitkiler gösteri alanları, bisiklet parkurları, ahşap pergole oturma alanları ve dere kenarında bulunan yürüyüş yolları ile Beylikdüzü D100 karayolundan Marmara Denizi'ne kadar kesintisiz bir yeşil koridor oluşacak.

Her şey daha yeşil bir Beylikdüzü için

Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, İstanbul, Çölleşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Her şey daha yeşil bir Beylikdüzü için - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Azerbaycanlı SOCAR, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği gaza talip oldu 16:02 Azerbaycanlı SOCAR, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği gaza talip oldu Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü 16:00 Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü Kadın avukata taciz ve tehdit! Adli Tıp Profesörü: Seni diri diri yakacağım 15:51 Kadın avukata taciz ve tehdit! Adli Tıp Profesörü: Seni diri diri yakacağım
Defne Samyeli tatil sezonunu açtı! Arka arkaya paylaştığı bikini ve mayolu pozları sosyal medyada dikkat çekti 15:43 Defne Samyeli tatil sezonunu açtı! Arka arkaya paylaştığı bikini ve mayolu pozları sosyal medyada dikkat çekti Makedon ve Arnavut halkına ırkçı küfürler etmişti! Arnautovic'e bir maç ceza verildi 15:40 Makedon ve Arnavut halkına ırkçı küfürler etmişti! Arnautovic'e bir maç ceza verildi Fransa'nın tedbirleri sonuç verdi! Maske zorunluluğu ve gece saatlerindeki sokağa çıkma yasağı kaldırılıyor 15:35 Fransa'nın tedbirleri sonuç verdi! Maske zorunluluğu ve gece saatlerindeki sokağa çıkma yasağı kaldırılıyor
Samatta, F.Bahçe'nin kabusu oldu! Tanzanyalı forveti isteyen takımlar gerçekleri öğrenince vazgeçiyor 15:10 Samatta, F.Bahçe'nin kabusu oldu! Tanzanyalı forveti isteyen takımlar gerçekleri öğrenince vazgeçiyor 13 bin yıllık geçmişi var! Kavılca buğdayı kadın girişimcinin emeğiyle üretiliyor 15:03 13 bin yıllık geçmişi var! Kavılca buğdayı kadın girişimcinin emeğiyle üretiliyor

Son Dakika Haberleri
16:11 Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü
16:06 Dolmabahçe Sarayı'ndaki 92 kilogramlık altın vazo krizi! CHP'li Tanal, konuyu Meclis gündemine taşıdı
16:02 Azerbaycanlı SOCAR, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği gaza talip oldu
15:53 Maç bileti olana, Azerbaycan'a giriş serbest
15:47 CHP'li Özgür Özel, gözyaşlarına boğuldu! Soma davasında verilen karara isyan etti
15:42 Defne Samyeli tatil sezonunu açtı! Arka arkaya paylaştığı bikini ve mayolu pozları sosyal medyada dikkat çekti
15:40 İstanbul, Ankara ve İzmir'de m² fiyatı uçuşa geçti! Konut fiyatları tavan yaptı
15:39 Makedon ve Arnavut halkına ırkçı küfürler etmişti! Arnautovic'e bir maç ceza verildi
15:37 Son zamanlarda artan polis intiharları sosyal medyanın gündemine oturdu
15:12 Fitch, Türkiye'nin yıl sonu beklentilerini açıkladı: Dolar 8,90 TL, enflasyon yüzde 15,5 olacak
Dolmabahçe Sarayı'ndaki 92 kilogramlık altın vazo krizi! CHP'li Tanal, konuyu Meclis gündemine taşıdı Dolmabahçe Sarayı'ndaki 92 kilogramlık altın vazo krizi! CHP'li Tanal, konuyu Meclis gündemine taşıdı         
16:07
Şarkıcı Rafet El Roman, vefat eden babasını toprağa verildi Şarkıcı Rafet El Roman, vefat eden babasını toprağa verildi         
16:01
Maç bileti olana, Azerbaycan'a giriş serbest Maç bileti olana, Azerbaycan'a giriş serbest         
15:54
CHP'li Özgür Özel, gözyaşlarına boğuldu! Soma davasında verilen karara isyan etti CHP'li Özgür Özel, gözyaşlarına boğuldu! Soma davasında verilen karara isyan etti         
15:47
İstanbul, Ankara ve İzmir'de m² fiyatı uçuşa geçti! Konut fiyatları tavan yaptı İstanbul, Ankara ve İzmir'de m² fiyatı uçuşa geçti! Konut fiyatları tavan yaptı         
15:41
Son zamanlarda artan polis intiharları sosyal medyanın gündemine oturdu Son zamanlarda artan polis intiharları sosyal medyanın gündemine oturdu         
15:38
Fitch, Türkiye'nin yıl sonu beklentilerini açıkladı: Dolar 8,90 TL, enflasyon yüzde 15,5 olacak Fitch, Türkiye'nin yıl sonu beklentilerini açıkladı: Dolar 8,90 TL, enflasyon yüzde 15,5 olacak         
15:12
Yavru kedileri pişirip yedi! Vahşeti ortaya çıkaran komşu, olayın ayrıntılarını anlattı: Anne kedi fırını tırnakladı, içinden kötü kokular geliyordu Yavru kedileri pişirip yedi! Vahşeti ortaya çıkaran komşu, olayın ayrıntılarını anlattı: Anne kedi fırını tırnakladı, içinden kötü kokular geliyordu         
15:08
Son Dakika: Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ toprakları sahibine kavuştu Son Dakika: Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ toprakları sahibine kavuştu         
14:52
Dünya bu zirveye kilitlendi! ABD Başkanı Biden ve Putin görüşme öncesi poz verdi Dünya bu zirveye kilitlendi! ABD Başkanı Biden ve Putin görüşme öncesi poz verdi         
14:44
Bir günde 224 kişiye aşı yapan sağlık çalışanının fotoğrafını Bakan Koca paylaştı: Bu fedakarlık unutulmayacak Bir günde 224 kişiye aşı yapan sağlık çalışanının fotoğrafını Bakan Koca paylaştı: Bu fedakarlık unutulmayacak         
14:23
"Menopoza girmişsin, ibadete başla" yorumu, şarkıcı Nükhet Duru'nun sabrını taşırdı         
13:48
Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu         
12:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı?         
11:49
EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor         
11:34
Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var         
11:22
CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2021 16:14:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Her şey daha yeşil bir Beylikdüzü için - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement