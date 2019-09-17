Son Dakika Haberleri: "Her şey dahil paketi, Türk turizmine çok şey kattı"
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"Her şey dahil paketi, Türk turizmine çok şey kattı"

7 dakika önce

Türk turizminde 'her şey dahil' sistemini başlatan Turizmci Dr. Cem Kınay, "Turizmde yeni trendler oluyor.

Türk turizminde 'her şey dahil' sistemini başlatan Turizmci Dr. Cem Kınay, "Turizmde yeni trendler oluyor. Doğa, lezzet, tarih, coğrafya, tasarım, dijitalleşme turizmdeki önemli trendler." dedi.

Kınay, Antalya Genç İşadamları Derneği (ANTGİAD) tarafından kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, "Geleceğin Yıldızları" konulu sunum gerçekleştirdi.

Motosikletiyle 14 Haziran'da geçirdiği trafik kazasından sonra ilk kez konuşma yaptığını dile getiren Kınay, "Kaza sırasında başımdaki kask hayatımı kurtardı. Kaza öncesi ve sonrasını hatırlamıyorum. Motor 60 metre sürüklenmiş. Vücudumda 18 kırık var. Kaburgalarım ciğerime girmiş. Gerçekten insanın hayatında kader anı oluyor. Bunu ben kazadan sonra öğrendim." diye konuştu.

Herkesin, başına bir şey gelmeden sevdiklerinin kıymetini bilmesi gerektiğini vurgulayan Kınay, kazadan sonra yaşadığı zor süreci anlattı. Her saatin kıymetini bilerek yaşamak gerektiğine değinen Kınay, herkesin kendisine bir hedef belirleyerek, bu hedef doğrultusunda yaşamasını önerdi.

Turizmin sürekli geliştiğini aktaran Kınay, şunları kaydetti:

"Her şey dahil paketi, Türk turizmine çok şey kattı. Turizmde yeni trendler oluyor. Doğa, doğallık, lezzet, tarih, coğrafya, tasarım, dijitalleşme turizmdeki önemli trendler. Bugün trend olan yarın olmayabiliyor. Turizmde yerelleşme çok önemli. Türkiye'de 'millileşme' diye tabir ediliyor ama doğrusu 'yerelleşme'. Dünyada yerelleşme var. Avrupalı, Antalya'ya Avrupa'yı görmek için gelmiyor, doğayı, kültürü, lezzetleri, coğrafyayı yerel olanı görmek için geliyor."

Kınay, herkesin geleceğinin yıldızı olması gerektiğini vurgulayarak, 50 yaş grubunun sağlık için çok para harcadığını artık insanların uzun yaşamak istediğini belirtti.

ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cengiz de derneğin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, genç iş insanlarının önemini anlattı.

Her şey dahil paketi, Türk turizmine çok şey kattı

Cem Kınay, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:50 Kaynak: AA
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