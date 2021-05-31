Her şey dahilde en iyi 5 otelden 4'ü Türkiye'den - Son Dakika

TURİZM portalı Travel Book'un Avrupa'daki en iyi 25 her şey dahil oteli belirlediği anketinde, ilk 5'teki 4 otel Türkiye'den seçildi. Listenin ilk 10'unda ise Türkiye'den 6 otel yer aldı. Turizmci Recep Yavuz, Türkiye'nin 'her şey dahil' sistemde Avrupa'nın en güçlü ülkesi, Antalya'nın da bu konuda dünyanın en önemli destinasyonu olduğunu söyledi.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve profesyonel turist rehberi Recep Yavuz, geçtiğimiz günlerde online turizm portalı Travel Book'un, Avrupa'daki 'En iyi 25 her şey dahil oteli' belirlemek için okuyucularıyla yaptığı anket sonuçlarını paylaştı.

İLK 5'TE 4 OTELAnket sonuçlarının açıklamasındaki 'milyonlarca okuyucunun belirlediği' bilgisine vurgu yapan Yavuz, okuyucuların seçtiği ilk 5 otelin 4'ünün Türkiye'den olduğunu kaydetti. Yavuz, Türkiye'ye uçuşların kısıtlı olduğu İspanya Yunanistan ve Portekiz 'in sürekli pompalandığı ve korona endişesinin devam ettiği bu süreçte turistin doğrularının değişmediğini söyledi.İLK 10'DA 6 OTELAnkette ilk 10'da ise Türkiye'den 6 otel bulunduğunu belirten Yavuz, "Bu sevsek de sevmesek de bir gerçeği tekrar teyit eden bir sonuç. Türkiye, 'her şey dahil' sistemde Avrupa'nın en güçlü ülkesi, Antalya da bu konuda dünyanın en önemli destinasyonu. Bu gerçekle ne yapacağımıza biz karar verelim. Sistemi tekrar gözden geçirir revize mi ederiz, kusurlu yanlarını eleyerek yeniden mi yazarız, başka imkanlarla harmanlayıp dünya turizmine yeni bir ürün mü sunarız, bizim gelecekteki konumuz olmalıdır" dedi.AVRUPA'DA TURİSTİN SESİ OLDUAnket sonuçlarının Avrupa medyasında haber olarak gündemde olduğunu da dile getiren Yavuz, bu sonuçları özellikle Türk turizminin Avrupa medyasında neredeyse hiç yer almadığı bugünlerde 'turistin sesi' olarak nitelendirdiğini söyledi. Ankette 'Her şey dahil tercih eder misiniz' diye de sorulduğunu anlatan Yavuz, "Yaklaşık 30 bin okuyucunun 20 bini 'hayır' yanıtı vermiş. Bu cevabı verip yine 'her şey dahil' oteli tercih edenleri bir kenara bırakarak, gerçekten kalabalıktan uzak, dinlenme, daha sakin ve huzurlu tatil konusunda hassasiyet taşıyan kitlenin de az olmadığını hesaba katarak düşünmek gerek" diye konuştu.'TÜRKİYE DÜNYA TURİZMİNDE 'HER ŞEY DAHİL ÜLKESİ' OLARAK ANILIYOR' Recep Yavuz, 30 yıl önce sadece birkaç yüz bin turistle yola çıkan Türk turizminin bugünlere ve bu sayılara gelmesinde her şey dahilin katkısının inkar edilemeyeceğini kaydetti. Yavuz, "Türkiye dünya turizminde bir 'her şey dahil ülkesi' olarak anılıyor. Turist de bunu böyle biliyor ve zaten yıllardır da test ediyor ve hatta talebi de o yönde. Talep o yönde olunca yeni tesisler de 'her şey dahil'e kilitleniyor. Korona sürecinde de sanırım sistem ana hatlarıyla devam ediyor. Diğer tatil ülkeleri sistemi kopyalayıp uygulamaya çalışsalar da pek başarılı oldukları söylenemez" dedi.TÜRKİYE'DEN LİSTEYE GİREN OTELLER

En iyi 25 her şey dahil otel içinde ilk 10'da Türkiye'den yer alan 6 otelin 5'i Antalya'dan. 2'nci sırada Seven Seas Hotel Blue Side-Antalya, 3'üncü sırada Sherwood Dreams Resort Boğazkent-Antalya, 4'üncü sırada Xanadu Island Turgutreis- Muğla, 5'inci Sirene Belek Hotel Kadriye-Antalya, 8'inci sırada Liberty Hotels Lara-Antalya, 9'uncu sırada Güral Premier Belek-Antalya yer alıyor.