Her şey iletişimle başlıyor - Son Dakika

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Her şey iletişimle başlıyor

6 saat önce

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) kurum içi eğitim programı çerçevesinde düzenlenen, "Kurumsal İletişim ve Etkili Geri Bildirim" eğitiminde konuşan Eğitmen Veysel Sami Berikan, hem çalışma hayatında, hem de kendi yaşantımızda geri bildirim kalitesinin öncelikle iletişimden başladığını söyledi.

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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) kurum içi eğitim programı çerçevesinde düzenlenen, "Kurumsal İletişim ve Etkili Geri Bildirim" eğitiminde konuşan Eğitmen Veysel Sami Berikan, hem çalışma hayatında, hem de kendi yaşantımızda geri bildirim kalitesinin öncelikle iletişimden başladığını söyledi.


Samsun TSO, 2020 yılı kurum içi eğitim takvimi kapsamında, personele yönelik olarak "Kurumsal İletişim ve Etkili Geri Bildirim" eğitimi düzenlendi. Eğitmen Veysel Sami Berikan'ın anlatımıyla gerçekleştirilen eğitim programına, Samsun il ve ilçe Oda-Borsa personelleri de katıldı. Gurup çalışmalarıyla interaktif şekilde geçen eğitimde, Berikan "Geri Bildirimi Oluşturan Unsurlar", "Çatışma Yönetimi", "Toplantı Yönetimi" ve "Kurum İçi ve Dışı İletişim" başlıklarında sunum yaptı.


"Birbirinizi dinleyin, öz konuşun"


Çalışma hayatında yaşam kalitesinin ve geri bildirim kalitesinin öncelikle iletişimden başladığına vurgu yapan Veysel Sami Berikan, "Çalışma hayatında belirsiz ifadeler, yersiz tekrarlar bizi felakete sürükler. Duruma olumlu beklentilerle yaklaşın. İtirazlarını önceden tahmin edin ve bunu seslendirin. Yaptığınız çalışmaları sembolleştirin, sayılaştırın ve olabildiğince sadeleştirin. Karşı tarafın ihtiyaçlarına yanıt verin ve onların dilinden konuşun. Yaşam kalitemiz, geri bildirim kalitemiz önce iletişimden başlıyor. Bilmiyorsanız, bilmediğinizi söyleyin, kendi tecrübelerinizi başkasıyla kıyaslamayın ve en önemlisi birbirinizi dinleyin, öz konuşun. Dinlemek anlamaktır" dedi.


"Kurum içi eğitimlerimize, üye memnuniyet odaklı olarak devam edeceğiz"


Üstlendikleri vizyon ve misyon çerçevesinde personelin hizmet içi eğitimlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Hizmet kalitemizi daha yukarılara taşımak adına bir plan doğrultusunda yıl boyunca çeşitli konularda eğitim programları düzenliyoruz. Yılın ilk eğitimini de 'Kurumsal İletişim ve Etkili Geri Bildirim' konusunda düzenledik. Kurum içi eğitimlerimize, üye memnuniyet odaklı olarak devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:37 Kaynak: İHA
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