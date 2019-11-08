Her şey Mehmet Eren'nin mutluluğu için

Ankara'nın Çubuk ilçesinde lösemi tedavisi gören lösemi hastası Mehmet Eren'e destek vermek için bir okulun öğretmenleri ve öğrencileri maske taktı.

Çubuk Cumhuriyet İlkokulu'nda, lösemi hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak için okul müdürü Ali Bodur'un organizasyonuyla bir etkinlik düzenlenmeye karar verildi.

Okulun öğretmenleri ve 900 öğrenciyle düzenlenen etkinlikte, 8 yaşındaki öğrencileri Mehmet Eren'e tedavi sürecinde moral olması ve diğer hasta çocuklara destek vermek için maske taktı.

Bodur, tüm öğretmen ve öğrencilerinin hastalıkla mücadele eden çocukların yanında olduğunu dile getirdi.

Okulun tamamının etkinliğe katılmasından büyük mutluluk duyduğunu aktaran Bodur, öğrencilere hastalıkla ilgili bilgi verildiğini ifade etti.

Okul Müdür Yardımcısı Ergin Altun, derslerden geri kalmaması için öğrencileri Mehmet Eren'in evine gittiğini söyledi.

Mehmet Eren'in yaşadıklarından etkilendikleri için etkinliği düzenlediklerini anlatan Altun, "Öğrencimiz 2,5 yaşından bu yana tedavi görüyor. Eren'in ve lösemi hastası çocukların mutlu olmasını istiyoruz." dedi.

Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan da duyarlı davranışlarından dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.