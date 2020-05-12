Her şey onların sağlığına kavuşabilmesi için - Son Dakika
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Her şey onların sağlığına kavuşabilmesi için

7 saat önce

Adana'da korona virüs nedeniyle yoğun bakımdaki hastaları tedavi eden hemşire ve doktorlar büyük bir fedakarlıkla görevlerini yapıyor.

Her şey onların sağlığına kavuşabilmesi için, System.String[]

Adana'da korona virüs nedeniyle yoğun bakımdaki hastaları tedavi eden hemşire ve doktorlar büyük bir fedakarlıkla görevlerini yapıyor. Bir hemşire, başka bir ilde yoğun bakıma kaldırılan annesini gidip göremezken, diğer sağlık çalışanları ise tedavi gören hastaları ziyaretçi kısıtlamasından dolayı yakınlarıyla telefonlardan görüntülü görüştürüyor.

Türkiye'de 11 Mart tarihinde ilk korona virüs vakasının görülmesinin ardından ülke genelinde ilan edilen pandemi hastaneleri, sağlık çalışanlarıyla birlikte en üst düzeyde hizmet vermeye başladı. Bu hastanelerin birisi de Adana'da bulunan Seyhan Devlet Hastanesi. Hastanenin pandemi bölümü yoğun bakım ünitesinde çalışanlar ailelerinden uzakta gece gündüz demeden hastaların şifa bulması için fedakarca görev yapıyor.

Sağlık çalışanları ailelerinden uzak kalırken korona virüs tedavisi gören hastaların moralini yüksek tutmaya çalışıyor. Mümkün olduğunca her gün çalışanlar sesli ve görüntülü görüşme yöntemiyle hastaları aileleriyle görüştürüyor, tedavi süreci hakkında da aileleri bilgilendiriyor.

Bu sağlık çalışanlarından birisi de hemşire Hamdi Ulu. Ulu, bu süreçte Gaziantep'te hastalanıp yoğun bakıma kaldırılan annesi Suzan'ı gidip göremedi. 3 gün önce annesinin taburcu olduğunu öğrenen Ulu, süreç bitince ilk annesini görmeye gideceğini söyledi.

"ANNEMİ GÖRMEK İSTİYORUM"

Hamdi Ulu, "Yaptığımız işten oldukça mutluyuz. Gururluyuz. Hiçbir zamanda geri atmak gibi niyetimiz olmadı. Bu süreçte ailelerimizle görüşemedik. Annem rahatsızlandı ve yoğun bakıma kaldırıldı. Başka şehirde olduğu içinde gidip göremedim. Çalışmaya devam ettik. Burada yoğun bakımda hastalara bakarken annemde orada yoğun bakımdaydı. Mümkün olduğu kadar evimize gitmemeye çalıştık. Ancak annemi görememek baya sıkıntı oldu benim için. 10 gün yoğun bakımda kaldı, 3 gün önce yoğun bakımdan çıktı. Şu an daha iyi. İnsan gidip görmek istiyor annesini ama olmayınca olmuyor. Süreç bitince annemi görmek istiyorum" diye konuştu.

"NORMAL DÜZENİMİZE DÖNMEK İSTİYORUZ"

Yoğun bakım doktoru Özlem Özkan ise ekipmanlarının yeterli olması nedeniyle kendilerini avantajlı hissettiklerini belirterek, "Biz pandemi hastanesi ilan edildiğimiz ilk günden itibaren hazırlıklarımızı hızlıca tamamladık ve hastanemizi pandemi koşullarına hazır hale getirdik. Hasta almaya başladığımızda hazırdık. Bizi neyin beklediğini bilmiyorduk. Neyse ki korktuğumuz gibi olmadı. Şu an için hasta sayımız bizi ürkütecek düzeyde değil ve hastalarımızın tedavisini verebiliyoruz. İlaçlarımız, tüm koşullarımız yeterli. Bu süreçte bizi zora sokan şey, bizi neyin beklediğini bilememekti. Şu an için sürece girdik ve hepimiz hastalarımızı nasıl tedavi edeceğimizi biliyoruz. Ekipmanlarımızın olması bizim için avantaj. En azından hastalarımıza istediğimiz gibi yaklaşabiliyoruz. Süreç bitince tabi ki hepimiz bir an önce normal düzenimize dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay/İHA)

Devlet Hastanesi, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 11:41 Kaynak: İHA


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