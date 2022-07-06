Her şey sokak ortasında oldu! Tartışma yaşadığı adamın boğazını falçatayla kesti - Son Dakika
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Her şey sokak ortasında oldu! Tartışma yaşadığı adamın boğazını falçatayla kesti

06.07.2022 23:47

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gündüz vakti sokak ortasında yaşananlar dehşete düşürdü. Bir şahıs tartıştığı kişinin boğazını falçatayla kesti. Yaşanan olayda yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken şüpheli de polis tarafından gözaltına alındı.

İzmit'in işlek noktalarından biri olan İnönü Caddesi'nde iki şahıs tartışmaya başladı. İddiaya göre alacak verecek tartışması sebebiyle çıktığı ileri sürülen tartışmada bir kişi, duvara yasladığı şahsı elindeki falçata ile tehdit etti.

HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE BOĞAZINI KESTİ

Bir süre konuşan şahıs, karşısındaki şahsın boğazını herkesin gözü önünde kesti. Aldığı falçata darbesinden sonra yaralı şahıs kaçmaya çalışırken, zanlı ise belindeki silaha sarıldı. Bu sırada olay yerinden geçen polis ekipleri olaya müdahale etti.

Şehrin göbeğinde falçatalı dehşet! Herkesin gözü önünde boğazını kesti

HASTANEYE KALDIRILDI

Boğazından yaralanan ve kanlar içinde kalan şahıs ise hastaneye kaldırıldı. O anlar ise amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde zanlının duvara dayadığı şahsın boğazını kesmesi ve peşinden koşması yer alıyor.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili ismi öğrenilemeyen zanlının gözaltına alındığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Her şey sokak ortasında oldu! Tartışma yaşadığı adamın boğazını falçatayla kesti - Son Dakika

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