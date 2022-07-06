Her şey sokak ortasında oldu! Tartışma yaşadığı adamın boğazını falçatayla kesti

İzmit'in işlek noktalarından biri olan İnönü Caddesi'nde iki şahıs tartışmaya başladı. İddiaya göre alacak verecek tartışması sebebiyle çıktığı ileri sürülen tartışmada bir kişi, duvara yasladığı şahsı elindeki falçata ile tehdit etti.

HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE BOĞAZINI KESTİ

Bir süre konuşan şahıs, karşısındaki şahsın boğazını herkesin gözü önünde kesti. Aldığı falçata darbesinden sonra yaralı şahıs kaçmaya çalışırken, zanlı ise belindeki silaha sarıldı. Bu sırada olay yerinden geçen polis ekipleri olaya müdahale etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Boğazından yaralanan ve kanlar içinde kalan şahıs ise hastaneye kaldırıldı. O anlar ise amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde zanlının duvara dayadığı şahsın boğazını kesmesi ve peşinden koşması yer alıyor.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili ismi öğrenilemeyen zanlının gözaltına alındığı öğrenildi.