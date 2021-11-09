Üye Girişi
Denize atlayan kadın, her şeyi sosyal medya fenomeni olmak için yapmış - Son Dakika

Denize atlayan kadın, her şeyi sosyal medya fenomeni olmak için yapmış

09.11.2021 12:50
Denize atlayan kadın, her şeyi sosyal medya fenomeni olmak için yapmış

Ordu'nun Ünye ilçesinde önce caddede yere yatan, daha sonra atladığı denizde kurtarılan Suna Yeşil'in sosyal medya fenomeni olmak için kurgu yaptığı öğrenildi. Yerde yattığı anlara ilişkin kayda aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Yeşil, polis tarafından gözaltına alınarak Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçenin Akkuş-Niksar Caddesi'nde dün öğlen saatlerinde Suna Yeşil bilinmeyen bir nedenle aniden kendini yola attı. Trafik akışının durduğu caddede çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Bu sırada ikna edilerek yerden kaldırılan kadın gözden kayboldu. Bir süre sonra Atatürk Parkı'nda bir kadının denize atladığı ihbarını alan polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sahile geçti. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sudan çıkarılan kadın, balıkçı teknesi ile Ünye İskelesi'ne alındı. Kadının kısa bir süre önce caddede yerde yatan Suna Yeşil olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın ambulanstan inmek istedi. Polisin ikna ettiği kadın ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sosyal medya fenomenliği için yola yatıp, denize atlamış

TABURCU OLDU İNTİHARA KALKIŞTI

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Suna Yeşil, dün akşam saatlerinde Ünye ilçesinde kaldığı otel odasının balkonuna çıkarak intihara kalkıştı. Kendini boşluğa bırakmak isteyen kadını otel görevlileri fark ederek son anda kurtardı. İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla yeniden hastaneye götürülen ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen kadın, polis nezaretinde Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.İlçede 1 gün içinde yola yatan, denize atlayan ve son olarak da otel odasından intihara kalkışınca polis ve sağlık ekiplerini teyakkuza geçiren kadının amacının, sosyal medyada hesabındaki takipçi sayısını artırmak olduğu öğrenildi. Suna Yeşil'in, önce caddede araçların önünde yere yattığı, ardından da atlamak için denize doğru yürüdüğü anları cep telefonu kamerasıyla kayda alıp 'Tiktok' hesabında paylaştığı da ortaya çıktı.

Sosyal medya fenomenliği için yola yatıp, denize atlamış

SEDYE ÜZERİNDE DE ÇEKMİŞ

Hesabında kendisinin yer aldığı birçok paylaşım videoları bulunan Suna Yeşil'in en son yaşanan intihar teşebbüsü sonrası hastanede sedyede üzerinde de kayda aldığı görüntüleri bir şarkı eşliğinde paylaştığı görüldü.

Sosyal medya fenomenliği için yola yatıp, denize atlamış
Sosyal medya fenomenliği için yola yatıp, denize atlamış
Denize atlayan kadın, her şeyi sosyal medya fenomeni olmak için yapmış

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, İtfaiye, Polis, Otel, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Denize atlayan kadın, her şeyi sosyal medya fenomeni olmak için yapmış - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünya bu esrarengiz çocuğu konuşuyor! 12:54 Dünya bu esrarengiz çocuğu konuşuyor! "Mars'ta doğdum" diyerek anlattıkları ürküttü Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor 12:30 Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belirlendi! İşte listedeki isimler 12:14 Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belirlendi! İşte listedeki isimler
Üniversite öğrencisi Zülal'i kılıçla öldüren sanığa bir kez daha müebbet hapis 11:54 Üniversite öğrencisi Zülal'i kılıçla öldüren sanığa bir kez daha müebbet hapis Komünist Başkan'nın açıklamaları belediye personelini sevindirdi: Çalışma saatini 8 saatin altına indireceğiz 11:43 Komünist Başkan'nın açıklamaları belediye personelini sevindirdi: Çalışma saatini 8 saatin altına indireceğiz Son Dakika! Devlet Bahçeli: Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir 11:25 Son Dakika! Devlet Bahçeli: Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir
Son Dakika! Benzine 30 kuruş indirim geliyor 10:26 Son Dakika! Benzine 30 kuruş indirim geliyor Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı 09:39 Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı

Son Dakika Haberleri
12:50 Denize atlayan kadın, her şeyi sosyal medya fenomeni olmak için yapmış
12:29 Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor
12:14 Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belirlendi! İşte listedeki isimler
12:01 Son dakika gündem haberleri! En güncel olaydan derlenen haberler
11:43 Komünist Başkan'nın açıklamaları belediye personelini sevindirdi: Çalışma saatini 8 saatin altına indireceğiz
11:42 Balinaların kavgasında ortalık kan gölüne döndü
11:40 Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik yapıldı
11:33 Son dakika magazin haberleri! En güncel magazin olayları / 09.11.2021
11:25 Son Dakika! Devlet Bahçeli: Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir
11:10 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Hoca arayan Fenerbahçe'den bomba hamle! Başkan Ali Koç, Alex'le görüştü Hoca arayan Fenerbahçe'den bomba hamle! Başkan Ali Koç, Alex'le görüştü         
13:01
Babasıyla tartıştı; oturdukları evi yakıp kayıplara karıştı Babasıyla tartıştı; oturdukları evi yakıp kayıplara karıştı         
12:30
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
Keban Baraj gölünde ikinci defa görüntülenen balığın havyarı tam 2 milyon liraya satılıyor Keban Baraj gölünde ikinci defa görüntülenen balığın havyarı tam 2 milyon liraya satılıyor         
12:07
Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı         
11:45
Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik yapıldı Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik yapıldı         
11:41
İsmail Türüt'ün yeğeni hayatını kaybetti İsmail Türüt'ün yeğeni hayatını kaybetti         
11:18
Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz         
10:09
Belediye Meclisinde Belediye Meclisinde "Lütfü Türkkan" tartışması!         
09:03
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
Cumhur İttifakı yüzde 50'yi geçiyor mu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçları Cumhur İttifakı yüzde 50'yi geçiyor mu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçları         
07:17
Oyuncu Aslıhan Gürbüz'den, çiftetelli şov! Kardeşinin düğününde pistten inmedi Oyuncu Aslıhan Gürbüz'den, çiftetelli şov! Kardeşinin düğününde pistten inmedi         
22:02
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu         
18:18
Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı         
17:20
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 13:15:12. #1.12#
SON DAKİKA: Denize atlayan kadın, her şeyi sosyal medya fenomeni olmak için yapmış - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement